Stadtbild-Kommission kritisiert Vorgehen beim Stadion Torfeld Süd

Noch zwölf Tage bis zur Stadion-Abstimmung: Die Nerven liegen blank, die Gerüchteküche brodelt. Zum Beispiel hört man, dass die Stadtbildkommission das Gesamtprojekt – also Stadion plus Hochhäuser – abgelehnt habe. Der Kommission gehören Reto Bieli, Bertram Ernst, Melanie Hammer, Katrin Jaggi, Tobias Maurer, Beat Schneider, Daniel Schneider, Maja Stoos und Cédric Zubler an.

Stimmt das Gerücht? Stadtrat Hanspeter Thür, Präsident der Stadtbildkommission, sagt auf Anfrage: «Richtig ist, dass die Stadtbildkommission das Vorgehen kritisiert hat. Sie hätte einen Projektwettbewerb bevorzugt. Der Stadtrat war aber aufgrund der Testplanung, an der drei Büros mitgewirkt haben, der Ansicht, dass ein Projektwettbewerb nicht nötig sei. Eine Mehrheit der Stadtbildkommission sah das anders und hat in der Folge das Projekt inhaltlich nicht beurteilt.»