Laut einer Medienmitteilung des Stadtrats hat das Gremium noch im 2017 – also in der alten Besetzung – den Verkauf einiger Aktien der IBAarau AG (künftig Eniwa Holding AG) beschlossen. Der frühere Stadtrat und heutige Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker hatte das Thema letzten Sommer lanciert.

"Das Unternehmen hat sich in einem schwierigen Markt erfolgreich positioniert", heisst es in der Medienmitteilung. "In den vergangenen Monaten haben sich denn auch verschiedene institutionelle Anleger für Aktien der IBAarau AG interessiert."

Der Stadtrat habe aufgrund von Risiko- und Finanzüberlegungen entschieden, maximal 15 Prozent der Aktien der IBAarau AG zum Verkauf anzubieten. Sie haben momentan einen Wert von etwa 50 Mio. Franken. "Im Vordergrund steht die Suche nach einem inländischen strategischen Partner, der das Geschäft und den Markt versteht und mit einem langfristigen Fokus die nachhaltige Entwicklung der IBAarau AG mitgestalten will." Der Verkauf soll 2019 abgewickelt werden. Über die Verwendung des Verkaufserlöses werde entschieden, wenn der Verkauf zu Stande kommt, heisst es weiter in der Medienmitteilung.

Die Stadt behält 80 Prozent der Aktien und bleibt damit Mehrheitsaktionärin.