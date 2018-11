Die Aarauer Stimmberechtigten haben indirekt noch einmal über das neue Stadion im Torfeld Süd zu befinden. Konkret sollen sie die Teiländerung der Bau- und Nutzungsplanung (BNO) genehmigen, die nötig ist für die vier Hochhäuser, mit denen das Stadion nun querfinanziert werden soll. Anfang dieses Jahres stellte der Stadtrat die Volksabstimmung für Januar/Februar 2019 in Aussicht.

Daraus wird aber nichts. Die Verzögerung, die es bei der Totalrevision der Aarauer BNO im Einwohnerrat gab, schlägt nun auch auf das Stadion-Projekt durch. Das geht aus einer Medienmitteilung der Stadt Aarau hervor. Die Zusammenhänge skizzierte Stadtrat Hanspeter Thür im Detail an der Ortsbürgergemeindeversammlung am Montagabend.

Vom Regierungsrat abhängig

Die Teilnutzungsänderung für die Hochhäuser basiert auf der revidierten BNO. Sie setzt voraus, dass die vom Einwohnerrat am 27. August nicht zurückgewiesenen Teile der revidierten BNO Rechtskraft erlangt haben. Im Dezember will nun der Stadtrat, wie Thür vor den Ortsbürgern erklärte, den ganzen vom Einwohnerrat beschlossenen Teil der BNO, zusammen mit der Bearbeitung der eingegangenen elf Beschwerden, dem Regierungsrat zur Genehmigung unterbreiten. «Wir gehen davon aus» so Thür, «dass der Regierungsrat die Genehmigung in ungefähr sechs Monaten abwickeln kann.» Sprich: bis Mitte 2019. Erst dann, wenn die neue BNO vom Regierungsrat genehmigt ist, kann die Teilrevision für die Hochhäuser überhaupt in den Einwohnerrat kommen. Das wird, wie der Stadtrat hofft, kurz vor der Sommerpause der Fall sein. «Eventuell erst später», räumte Thür ein. «Das hängt sehr davon ab, wie der Regierungsrat unterwegs ist. Und das können wir leider nicht beeinflussen.»

Thür machte klar, was das bedeutet: «Dass wir die Volksabstimmung, von der wir hofften, dass sie im Frühjahr 2019 über die Bühne gehen würde, erst Ende des nächsten Jahres erwarten können.» Das wiederum heisst, dass man gegenüber dem Anfang Jahr bekannt gegebenen Zeitplan rund ein halbes Jahr im Rückstand ist. Das habe aber auch grosse Vorteile, erklärte Thür vor den Ortsbürgern.