Quasi nebenbei verkündete an der Aarauer Einwohnerratssitzung am Montagabend Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker: Am Dienstag über Mittag werden die Vorverträge mit der HRS Real Estate AG für das Stadion im Torfeld Süd unterzeichnet.

Die Unterzeichnung erfolgte unter dem Vorbehalt, dass alle laufenden Verfahren abgeschlossen werden können und auch die geplante Abstimmung über die Teiländerung Nutzungsplanung Torfeld Südstatt im nächsten Jahr erfolgreich verlaufen wird. Dass diese Unterzeichnung noch vor Ende September stattfand, war insbesondere den Initianten von meinstadion.ch wichtig gewesen.

Die Einwohnergemeinde Aarau, die Stadion Aarau AG, die HRS Real Estate AG und die Ortsbürgergemeinde Aarau schreiben in einer gemeinsamen Mitteilung von einem "weiteren wichtigen Schritt" auf dem Weg zu einem neuen Fussballstadion. Dieses soll dereinst von den Spitzenteams der Männer und Frauen des FC Aarau genutzt werden. (AZ/sda)

Die unendliche Aarauer Stadion-Geschichte in Bildern: