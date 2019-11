Stadion-Befürworter wegen Flugblatt verärgert: «Es strotzt vor Unwahrheiten»

In der Schlussphase eines Abstimmungskampfes, in dem es um ein so emotionales Thema wie ein Fussballstadion geht, leidet in der Regel die Wahrheit. Argumente werden zurechtgebogen – so, dass es passt. Das letzte Woche verteilte, vierseitige Flugblatt «Aarau verdient Besseres» hat viele Politiker verärgert, wie die AZ berichtete.

Vor allem wegen der Passage «Wem vertrauen Sie hier mehr? Der prüfenden Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) oder dem Einwohnerrat und Stadtrat?» Irritiert zeigte sich etwa der Grüne Stadtrat Hanspeter Thür: «So darf man einen über Monate transparent geführten demokratischen Entscheidungsprozess nicht schlechtreden. Das geht nicht.»

Die Bilder vom Solidaritätsmarsch: