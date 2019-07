Vanessa Schär (27) und Maria Gares (38) aus Aarau Die beiden Freundinnen gönnen sich regelmässig ein Bad in der Aare, die aktuell 24 Grad warm ist. «Es ist schön hier – und kostenlos», sagt Vanessa Schär. Dass der Mitteldamm verschwinden soll, habe sie am Rande mitbekommen. Maria Gares fände einen Rückbau nicht per se schlecht. «Uns als Schwimmerinnen tangiert das nicht so sehr.» Vielmehr gebe es dann mehr Platz im Wasser. Sie hoffe nur, dass die Strömung dadurch nicht erheblich stärker werde.

Marina Wyrsch (49) mit Sohn Nicola (9) aus Rohr Schon lange kommt Marina Wyrsch mit ihren Kindern an die Aare. Jetzt ist auch ihr jüngster Sohn, der 9-jährige Nicola, dabei. Der findet zwar auch die Badi gut, aber «es ist cool, dass man sich im Fluss einfach treiben lassen kann». Marina Wyrsch ist entschiedene Gegnerin

einer Entfernung des Mitteldammes. «Er gehört einfach zur Stelle hier dazu, ohne ihn fehlt etwas.»

Lena Estermann (18) und Franziska Schumacher (51) aus Schönenwerd und Erlinsbach SO Lena Estermann schätzt den sauberen Fluss: «Es hat keine ekligen Pflästerli oder Haare im Wasser wie in der Badi.» Ihre Mutter Franziska Schumacher breitet seit vielen Jahren ihr Badetuch auf dem Mitteldamm in der Aare aus. Wenn dieser verschwinde, sei das «eine Katastrophe». Sie überlege, den Verein «Rettet den Mitteldamm» mit ihrer Unterschrift zu unterstützen.

Heidi Hess (53), Franziska Lang (55) und Mirjam Peter (48) aus Aarau und Däniken SO Franziska Lang geht eigentlich lieber in die Badi. «Da kann man einfacher aus dem Wasser steigen.» Ihre Freundin Heidi Hess findet es an der Aare «traumhaft». Mirjam Peter sagt, mit den Bäumen entstehe ein «Amazonas-Gefühl.» Einen Rückbau des Mitteldammes fänden Hess und Peter unverhältnismässig. Lang ist anderer Meinung: «Für mehr Energiegewinnung müssen wir bereit sein, in der Freizeit zu verzichten.»

Karl Oeschger (28) und Rafael Da Costa (29) aus Unterenfelden und Aarau Seit er 14 Jahre alt ist, komme er an die Aare, um zu schwimmen und Fussball zu spielen, sagt Rafael Da Costa. Ohne Mitteldamm ginge wertvolle Biodiversität verloren, findet er. Das sieht auch Karl Oeschger so: «Die Bäume auf dem Damm verdecken die verbauten Hänge auf der anderen Aareseite. Man fühlt sich hier richtig in der Natur.»