Sportplatzausbau: Petition gegen «Winkel»-Pläne lanciert

Gegen die Erweiterung der Sportanlage Winkel in Rohr werden jetzt Unterschriften gesammelt: Das Anwohnerkomitee «IG Winkel Rohr» hat auf www.petitio.ch eine Petition lanciert, die innert zwei Tagen bereits von über 200 Personen unterzeichnet wurde. Diese fordern den Einwohnerrat auf, Nein zum beantragten und für die Novembersitzung vorgesehenen Kredit über 5,4 Mio. Franken zu sagen.

«Der Stadtrat Aarau plant, die Sportanlage Winkel in Rohr zu einem Fussball-Leistungszentrum auszubauen», heisst es im Petitionstext. «Dies in einem belebten Wohnquartier, in direkter Nachbarschaft zu Schule, Kirche, Friedhof und Friedwald.» Konkret soll die Anlage zwei Kunstrasen und ein Naturrasenfeld erhalten, ein zusätzliches Garderobengebäude und die entsprechenden Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen. Der Sportplatz solle grösstenteils umzäunt werden und könne künftig bei Bedarf das ganze Jahr hindurch von 8 bis 22 Uhr genutzt werden», heisst es von Seiten der Anwohner.