Das Kantonsspital Aarau und die Hirslanden Klinik haben sich für eine weitere Zusammenarbeit in der Herzchirurgie entschieden. Wie das Departement Gesundheit und Soziales des Kanton Aargau in einer Mitteilung schreibt, habe das KSA seine Bewerbung um einen Leistungsauftrag in der Herzchirurgie zurückgezogen.

Bereits vorgängig liess der Regierungsrat durchblicken, dass die Zusammenarbeit mit Hirslanden bestehen bleiben dürfte. «Aufgrund der beschränkten Fallzahlen im Bereich der Herzchirurgie war für uns klar, dass wir die Leistungsaufträge nur einem Spital im Kanton Aargau zuteilen können», wird Regierungsrätin Franziska Roth, Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) nun in der Mitteilung zitiert. Das DGS habe die beiden Parteien zu einer Aussprache eingeladen und die Rahmenbedingungen für beide Seiten geklärt.

Ende September hatte die die KSA-Leitung mitgeteilt, das Spital wolle die bisherige Kooperation mit Hirslanden aufkünden und selber Herzchirurgie anbieten.

