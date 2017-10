Ist der Stadtpräsident vor allem ein Politiker? Oder vor allem ein Manager? Die AZ spielt durch, worauf es ankommt, wenn er primär eine Führungsperson wäre. Das ist er allein schon darum, weil er faktisch oberster Chef der 750 Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist. Zudem ist er – zumindest war er das bisher – von Amtes wegen Verwaltungsratspräsident der IBAarau mit 325 Angestellten und einem Umsatz in der Grössenordnung von 150 Millionen Franken. Der Stadtpräsident ist also so etwas wie der Chef eines grösseren KMU. Entsprechend hoch ist darum auch sein Gehalt: 227 300 Franken (plus die Hälfte der Entschädigung als IBA-Präsident).

Um diesen Job bewerben sich Hanspeter Hilfiker (FDP) und Daniel Siegenthaler (SP). Bürgerlich oder links spielt in der nachfolgenden Betrachtung keine Rolle. Die AZ listet wichtige Fakten auf, damit Sie die Rolle des Personalchefs einnehmen können. Damit Sie entscheiden können, wen Sie an der Spitze des KMU Aarau haben möchten.

Lebenslauf

> Der heute 52-jährige Hanspeter Hilfiker ist in Buchs aufgewachsen – als Sohn eines «Sprecher + Schuh»-Ingenieurs. Er kam 1996 nach Aarau und lebt seit 2011 im eigenen Einfamilienhaus im Gönhardquartier. Hilfiker ist Single.

> Der heute 54-jährige Daniel Siegenthaler ist in Vordemwald aufgewachsen. Er besuchte in Aarau die Alte Kanti. Seit 1996 lebt er in der Kantonshauptstadt, seit 1001 im eigenen Einfamilienhaus im Zelgli. Siegenthaler ist verheiratet und hat 2 erwachsene Kinder.

Berufliche Karriere

> Hanspeter Hilfiker hat in St. Gallen an der HSG Betriebswirtschaft studiert und doktoriert. Er hat danach bei Rückversicherungen gearbeitet. Seit 2016 arbeitet Dr. oek. HSG Hilfiker bei der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur und baut eine Weiterbildung für Rückversicherer auf.

> Daniel Siegenthaler hat an der Uni Bern Geschichte, Geografie und Staatsrecht studiert (Abschluss als lic. phil. I). Er arbeitet heute als Gymnasiallehrer an der Alten Kanti in Aarau und als Dozent an der Pädagogischen Hochschule der FHNW und an der Uni Freiburg.

Führungserfahrung

> Hanspeter Hilfiker ist seit 15 Jahren in Direktions- und Geschäftsleitungsfunktionen tätig. Er musste auch schon Restrukturierungsmassnahmen umsetzen.

> Daniel Siegenthaler war zwischen 2004 und 2010 Rektor der Neuen Kantonsschule Aarau (120 Lehrer und Mitarbeitende).

Auftrittskompetenz

> Hanspeter Hilfiker ist ein erfahrener Redner, der aus dem Kopf kurze Ansprachen halten kann.

> Daniel Siegenthaler tut sich schwerer mit Reden. Bei Wahlkampfauftritten hat er teilweise recht nervös gewirkt.