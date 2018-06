Eine Ausstellung, zwei Tage und rund 5700 Hunde: Die «Swiss Dog Show» lockte am Wochenende Hundefans, Hundebesitzer und Vierbeiner von weit her in den Aarauer Schachen.

Vom winzigen Kaninchendackel über den Golden Retriever bis hin zum Neufundländer, der mit seiner Statur eher einem kleinen Bären ähnelt, war praktisch jede denkbare Rasse anzutreffen. Kein Wunder, denn die Aarauer Hundeausstellung ist in der Deutschschweiz die grösste ihrer Art. Sie fand heuer das achte Mal statt.

Die Hunde traten in verschiedenen Klassen an – etwa in der Kategorie Junghunde oder Veteranen – und wurden nacheinander bewertet. Dafür mussten die Tiere im Ring an der Leine im Kreis traben und sich danach genau betrachten lassen. Die Richter bewerteten Haltung, Fell sowie andere Einzelheiten und benoteten die Hunde anschliessend. Die Vierbeiner konnten Titel wie «Internationaler Schönheitschampion» oder «Nationaler Schönheitschampion» gewinnen. Diejenigen, die das nicht schafften, durften auf ein «Best of Show», «Best of Breed» oder «Best of Day» hoffen.