Auch aus dem Erzbachtal gibt es gute Finanz-Nachrichten: Die Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde Erlinsbach AG schliesst mit einem Plus von rund 1,605 Mio. Franken ab. Das sind ganze 1,55 Mio. Franken mehr, als budgetiert gewesen war. Und: Die Neubewertung des Finanzvermögens, die in anderen Gemeinden zu Rekord-Buchgewinnen geführt hatte, beeinflusste das Speuzer Ergebnis «nur marginal», wie die Gemeinde mitteilt.

Auf der einen Seite hat Erlinsbach sparen können. In der Gemeindemitteilung werden insbesondere ein geringerer Nettoaufwand im Bereich der sozialen Sicherheit sowie tiefere Schulgelder für Berufsschulen und Bezirksschule aufgeführt.

Das gute Rechnungsergebnis ist aber vor allem auch auf höhere Steuereingänge zurückzuführen. Bereits im Februar hatte die Gemeinde darüber informiert: Bei einem Steuerfuss von 95 Prozent (der Steuerfussabtausch mit dem Kanton wurde vollumfänglich an die Bevölkerung weitergegeben) sind insgesamt rund 10,73 Mio. Franken an Steuern der natürlichen Personen eingegangen, das sind gut 3 Prozent mehr, als budgetiert waren. Bei den Sondersteuern (Nach- und Strafsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern) sind rund 530'000 Franken mehr eingenommen worden als prognostiziert. Auch die Aktiensteuererträge lagen über dem Budget.

«Dank dem positiven Rechnungsabschluss und den Abschreibungen konnten die Nettoinvestitionen von 2,4 Mio. Franken vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden», teilt die Gemeinde mit. Per Jahresende habe die Liquidität 12,8 Mio. Franken betragen.

Auch bei den Eigenwirtschaftsbetrieben wurden überall deutliche Ertragsüberschüsse registriert. (nro)