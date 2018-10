«Wir wollen Party, Palmen, Weiber und ein Bier», singt Jöli am Freitagabend. Am Bier, ob Weissbier oder Feldschlösschen Original, fehlt es nicht am ersten Oktoberfest im Aarauer Schachen. Auch Brezen kann man haben.

Die Stimmungsmusik, stets mit sattem Stampfbass unterlegt, geht in die Beine, und so erstaunt es nicht, dass schon bald auf den Bänken herumgehopst und gejohlt wird: «Ich will Spass, ich will Spass!» Männer in Lederhosen und Frauen im Dirndl.

Das ist gar nicht ohne, mit einem Kübel Bier in der Hand. Und dann befiehlt Jöli noch, die Hände zum Himmel zu heben! Wie ein Oberturner gebärdet sich «Mallorcas Partymaschine», und das Publikum, das alle Schlagertexte auswendig kennt, gehorcht bereitwillig: «Marmor, Stein und Eisen bricht.»

Das Bier fliesst die Gurgeln hinunter, als ob sich die Aarauer Oktoberfestwelt zu Herzen nimmt, was Jöli singt: «Je mehr ich trinke, umso schöner siehst du aus.» Mitorganisator Alex Rolli zieht Fazit: «Wahnsinnsstimmung! Das Fest war sehr gut besucht und wir machen nächstes Jahr wohl weiter!»

Das sagen die Oktoberfest-Besucher zum Gaudi im Aarauer Schachen: