Spätfolge der WSB-Verlegung: Kantonsstrasse wird für über 34 Millionen neu gebaut

Endlich geht es vorwärts mit dem schon lange geplanten Ausbau der Tramstrasse, der Suhrerstrasse und der Buchserstrasse. Der Kanton als Bauherr schickt den Verpflichtungskredit in die Anhörung bis 7. August. Das Projekt ist auf 34,09 Millionen Franken veranschlagt. Noch nicht einberechnet ist gemäss Kanton ein Beitrag von 4 Mio. Franken aus dem Agglomerationsfonds des Bundes. Ohne diesen Beitrag entfielen 6,86 Mio. Franken auf die Stadt Aarau, 4,57 Mio. Franken auf die Gemeinde Buchs und 6,85 Mio. Franken auf Suhr. Den Rest (15,81 Mio. Franken) zahlt der Kanton selber. Der Grosse Rat entscheidet gegen Ende Jahr über den Kredit. Das Baugesuch soll im Herbst aufgelegt werden. Die Achse Buchser-, Suhrer- und Tramstrasse muss altersbedingt saniert werden. Das will der Kanton mit einer kompletten Umgestaltung verbinden, welche die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht und die Nutzung optimiert. Möglich macht dies die mittlerweile zehn Jahre zurückliegende Verlegung der WSB. Damit wurde auf respektive neben der Kantonsstrasse Platz frei für einen Ausbau.

Auf der Buchserstrasse bilden sich oft lange Rückstaus, in denen auch die Busse feststecken. Neu werden Busspuren sowie elektronische Busschleusen realisiert, auf welchen ein Bus die wartenden Fahrzeuge überholen kann.

Der Bauperimeter umfasst 2,3 Kilometer. Zwischen Gais-Kreisel und Bavaria entsteht ein Boulevard mit Mehrzweckstreifen in der Mitte (ähnlich wie bei der Aarauer Bahnhofstrasse). Stadteinwärts gibt’s ein überbreites Trottoir mit Baumreihe. Zwischen Florastrasse und Kreisel Gais entsteht eine Busspur. Der Knoten Bavaria wird zu einem Kreisel.

Die Tramstrasse erhält zwischen Bavaria und Einmündung Bühlstrasse eine Busspur ­stadteinwärts. Neue Ampeln und Linksabbiegespuren ver­bessern die Ein- und Ausfahrt von der Tramstrasse in die ­Südallee ­(Zufahrt Spital). Ab der Bühlstrasse entsteht in Richtung Suhr eine rund 300 Meter lange Spezial-Busspur, die in der Mitte der beiden Fahrbahnen liegt und vom Bus in beide ­Richtungen befahren werden kann. Alle ­Bushaltestellen ­werden barrierefrei mit 22-­Zen- timeter-­Haltekanten ausgestattet. (nro)