Sonnenreicher Sommer IG Suhrsolar meldet Rekordergebnis bei der Stromproduktion und der Finanzierung Der sonnenreiche Sommer bescherte den Suhrer Solaranlagen viel unerwarteten Zusatzstrom. Dazu ist das Interesse an einer Mitfinanzierung weiterer Anlagen offenbar so gross wie noch nie.

Auf dem Dach der TBS steht die zweite Solaranlage der IG Suhrsolar; hier auf einem älteren Foto, als im Hintergrund noch das Schulhaus Vinci in Bau war. zvg

Die IG Suhrsolar, die den Bau von Solaranlagen in Suhr zusammen mit der TBS vorantreibt, berichtet im Dorfmagazin «Suhr Plus» von einem Rekordjahr in mehrerer Hinsicht. Zum einen des sonnigen Sommers wegen: 2022 ist noch nicht vorbei und schon hat es die Erwartungswerte der Stromproduktion bei weitem übertroffen.

Von Januar bis Ende Oktober wurden auf allen fünf Anlagen 469'700 kWh Solarstrom produziert. Die erwartete Produktion eines ganzen Jahres war damit zu diesem Zeitpunkt bereits um 17 Prozent übertroffen. Allein mit dieser Mehrproduktion sei der Energiebedarf von zusätzlichen 15 Haushalten gedeckt worden. Dank dieser Einnahmen können Unterhalt, Betrieb und mögliche Reparaturen finanziert werden.

Zum anderen seien die freiwillig gesprochenen Finanzierungsbeiträge für die geplante neue Solaranlage auf dem Schulhaus Ost «rekordverdächtig», wie die IG schreibt. «Ab August gingen wöchentlich mehrere Darlehenszusagen ein, sodass bereits im Oktober die ganze Anlage finanziert war.» So schnell und reibungslos habe es bei den fünf bisherigen Anlagen nicht geklappt.

Warteliste für neue Geldgeber gebildet

Die Finanzierung der Anlage auf dem Dach des derzeit in Sanierung befindenden Schulhauses ist also gesichert. Das Interesse an der Investition in Solaranlagen ist aber offenbar dermassen gross, dass nun eine Warteliste mit Zusagen für eine nächste Anlage gebildet wurde.

Interessierte sollen sich nicht von einer künftigen Beteiligung abhalten lassen, heisst es weiter. «Die Zusagen auf der Warteliste bilden einen willkommenen Grundstock für Planung und Finanzierung von weiteren Anlagen.» Abklärungen und Gespräche dafür seien in Gange.

Wer investiert, zahlt «im Idealfall» 20 Jahre lang keine Stromkosten

Die aktuellen Produktionsdaten der Anlagen von Suhrsolar lassen sich im Internet abrufen. In der ersten Anlage, auf dem Dach der Firma Schmid Textilrewashing, sind Stand 1. Dezember zum Beispiel statt den erwarteten 195'000 kWh im Jahr bereits 225'440 produziert worden. Auf der zweiten, auf dem Dach der TBS, waren es 75'330 kWh statt 56'800.

Die Photovoltaikanlage von IG Suhrsolar auf dem Dach von Schmid Textilrewashing. zvg

Wer in Anlagen der IG Suhrsolar investiert, erhält während 20 Jahren kostenlos Solarstrom. «Die Suhrsolar-Beteiligten finanzieren also den Solarstrombezug vor und bezahlen im Idealfall für 20 Jahre keine Energiekosten mehr», schreibt die IG auf ihrer Website.