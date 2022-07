Sommerserie Mein Lieblingsplatz in der Aarauer Altstadt: Vom Aussichtspunkt bei der Stadtkirche kann man die «lokale Wolkenfabrik» sehen Für unseren Redaktor ist dieser Ort, je nach Bedarf, ein Begegnungsort oder ein Ruhepol – mit ironisch wohltuender Aussicht auf das Kernkraftwerk Gösgen.

Eine Aussicht zum Innehalten und Nachdenken. Sandra Ardizzone

Sich eine Übersicht zu verschaffen, ist von Zeit zu Zeit nötig. Ein ziemlich einfach zugänglicher Ort dafür ist die Zinne bei der Aarauer Stadtkirche. «Diejenige links oder rechts davon?», werde ich wiederholt gefragt. Taugen tun bestimmt beide. Diejenige rechts der Kirche vermittelt durch Ansammlung von Flaschen und Dosen auf dem Dach gleich darunter aber doch weniger Friedensgefühl als diejenige links.

Da sitze ich doch lieber auf der kleinen Mauer über dem leider zeitweise gesperrten Spittelgarten und kann anderen Menschen imponieren mit Wissen aus meiner Kiste «useless facts». In diesem Fall zum imposanten, sieben Meter grossen Portal im Spittelgarten, von dem man meinen könnte, dass es in einen geheimen, unterirdischen Gang durch die Altstadt führt. In Wahrheit befindet sich hinter dem Tor aber nur eine nackte Felswand, wie meine Redaktionskollegin Katja Schlegel vor Jahren offenbarte.

Sehen kann man das Tor gleich unter der Zinne zwar direkt nicht. Freie Weitsicht hat man aber auf die Häuser im Schachenquartier und das Aaretal dahinter. Links mit dem Auffallenden Zelgli-Schulhaus und dem Eppenberg, rechts mit dem Hungerberg und dem Hang in Erlinsbach.

Alle Sicht geht aber direkt auf den fast schon ironischen Fluchtpunkt in der Mitte des Horizonts: Das prominente Tüpflein auf dem «i» dieser heraufbeschworenen, ehrlich wohltuenden Aussicht, ist der grosse Wasserturm vom Kernkraftwerk Gösgen. «Die lokale Wolkenfabrik», pflege ich als weiteren «useless»-Spruch zu wiederholen.

Die Aussicht von der Aarauer Stadtkirche auf den Schachen und das Kernkraftwerk Gösgen. Daniel Vizentini

Warum mir die Ecke besonders gefällt? Ich treffe dort entweder bekannte oder auch völlig unbekannte Mitmenschen an und komme mit ihnen ins Gespräch. Oder ich sitze einfach da, halte inne, darf inmitten anderer Leute mutterseelenalleine sein und nachdenken, Ruhe finden, wieder Übersicht gewinnen.