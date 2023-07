Badenfahrt Streit um «Fortyseven»-Zufahrt: Stadt sperrt Zugang zum Parkhaus – auch für Mieter

An der Badenfahrt werden in der ganzen Stadt Strassen und Parkhäuser gesperrt. So während der offiziellen Festzeiten auch die Zufahrt zum «Fortyseven». Dagegen wehrt sich die Betreiberin der Wellness-Therme mit einer Einsprache.