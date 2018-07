Die Clientis Bank Küttigen-Erlinsbach (CKE) ist im ersten Halbjahr 2018 gut in Form und liefert ein solides Halbjahresergebnis. Die Bilanzsumme erhöhte sich um rund 24 Mio. Franken gegenüber 31.12.2017 auf über 650 Mio. Franken. Der Geschäftserfolg beträgt 1 103 000 Franken. Damit liegt er auf Höhe des Vorjahres, das mit Sonderfaktoren geprägt war. Die CKE konnte im ersten Halbjahr erneut ein starkes Wachstum hinlegen. Die Bilanzsumme wuchs im 1. Semester um rund 24 Mio. Franken, auf über 650 Mio. Franken.

Die Kundengelder legten im ersten Halbjahr um rund 26 Mio. Franken auf 509 Mio. Franken zu. Die Kundenausleihungen stiegen um knapp 13.5 Mio. Franken auf 551.6 Mio. Franken. Dies entspricht einer Zunahme von plus 2.5 Prozent. Der Kundendeckungsgrad liegt bei 92 Prozent. Trotz anhaltender Tiefzinsphase und entsprechender Margen-Verengung konnte die Bank den Brutto-Erfolg Zinsengeschäft gegenüber dem Vorjahreswert um 6 Prozent auf rund 3.6 Mio. Franken erhöhen.

Das entspricht einer Zunahme um 215 000 Franken. Der Netto-Erfolg Zinsengeschäft schliesst mit 3.7 Mio. Franken nur knapp tiefer ab als im Vorjahr. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass in dieser Position im Vorjahr Sonderfaktoren eine Rolle spielten. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft schliesst mit einem Saldo von 432 000 Franken gegenüber dem Vorjahr um 2.7 Prozent leicht tiefer ab. Der Geschäftsaufwand liegt gegenüber dem Vorjahr um 43 000 Franken höher.

Namenswechsel steht bevor

Die Clientis Bank Küttigen-Erlinsbach heisst ab dem 20. August neu Clientis Bank Aareland. Der bisherige Name, der aus der Fusion der Ersparnisgesellschaft Küttigen und der Ersparniskasse Erlinsbach hervorgegangen war, traf nicht mehr zu. Die Namensänderung folgt auf die Ausweitung des Geschäftskreises: Seit 2014 führt die CKE eine zusätzliche Geschäftsstelle in Lostorf SO.

Das aktuelle Marktgebiet entlang der Aare umfasst insbesondere die Region Aarau–Olten–Gösgen–Gäu. An der Generalversammlung vom 23. März hiessen die Aktionärinnen und Aktionäre der CKE mit einem überwältigenden Mehr zur Statutenänderung gut. (mgt)