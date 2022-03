Solarstrom Suhr mit neuem Jahresrekord an Solaranlagen – im November kommt die sechste der Gruppe hinzu 16 neue Photovoltaikanlagen konnten letztes Jahr an verschiedenen Stellen im Dorf aufgestellt werden – ein neuer Rekord, wie die IG Suhrsolar zuletzt im Magazin Suhrplus bekannt geben durfte. Die IG selbst betreibt aktuell deren fünf.

Dank Investition in Photovoltaikanlagen nicht nur etwas fürs Klima tun, sondern sich auch noch stabile Strompreise sichern – das verspricht die IG Suhrsolar. zvg

Auf den Dächern der mit rund 11'000 Menschen grössten Nachbargemeinde Aaraus waren Ende 2021 ganze 107 Solaranlagen in Betrieb. Gemeinsam decken diese den Strombedarf von über 370 Durchschnittshaushalten. Über einen Viertel davon kommen aus den fünf Gemeinschaftssolaranlagen der IG: Die letzte wurde vor bald einem Jahr in Betrieb genommen auf dem Dach des Neubaus «Haus am Teich» vom Pflegezentrum Lindenfeld.

Die nächste, sechste Anlage soll auf dem Dach des Schulhauses Ost (SeReal) zustehen kommen. Die Sanierungsarbeiten dort beginnen im Sommer und dauern etwa ein Jahr. Schon nach etwa vier Monaten aber, wenn die Dachsanierung abgeschlossen ist, soll die neue Solaranlage mit 290 Panels gebaut und ab November ans Netz gehen.

Die erwarteten 85'000 kWh jährliche Stromproduktion entsprechen fast den 87'000 kWh vom «Haus am Teich», das laut Schätzungen Strom für 19 Haushalte produziert. Auf dem Primarschulhaus Vinci steht bereits eine Photovoltaikanlage.

Die Anlagen der IG Suhrsolar im Video. Suhrsolar

Trotz diesen Initiativen: Um die Klimaziele 2050 zu erreichen, stehe noch ein langer Weg bevor. «Aber es geht vorwärts», schreibt die IG. Sie wirbt deshalb für neue Darlehensgebende (www.suhrsolar.ch). Als Belohnung winkt nebst der guten Tat auch Solarstrom – und dadurch stabile Energiepreise.