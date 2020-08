Solarstrom ist über Mittag weniger wert – Hausbesitzer ist darüber empört

«Ein tödlicher Treffer für meine Ökoseele.» Und: «Das Zeichen ist deprimierend.» Der Buchser Einfamilienhausbesitzer ist empört: Er bekommt für den Strom, den seine Fotovoltaikanlage produziert, weniger Geld. Neu zahlt die Eniwa im Sommer wochentags zwischen 12 und 15 Uhr für die Stromrücklieferung nur noch den Niedertarif. «Ausgerechnet dann, wenn eine Fotovoltaikanlage im Wesentlichen produziert», erklärt der Hausbesitzer und spricht von einer Preissenkung von 29 Prozent: Der Hochtarif beträgt 9,8 Rappen pro Kilowattstunde, der Niedertarif 6,9 Rappen.

Die Eniwa relativiert, zeigt auf, dass die Solarstromproduktion auch im Kleinen gewissen marktwirtschaftlichen Prinzipien unterworfen ist. Und sie verrät, dass die Fotovoltaikanlagen zwischenzeitlich weit verbreitet sind: Alleine in ihrem Einzugsgebiet speisen derzeit rund 600 Produzenten ihren Solarstrom ins Netz ein.

Der Hintergrund des Solar-Frusts: Die Eniwa hat per Januar 2020 ihre Tarifzeiten angepasst. Das führte im Herbst/Winter konsumentenseitig zu verschiedenen Diskussionen, weil der Niedertarif am Samstag massiv reduziert wurde. Die Einführung des Niedertarifs vom Montag bis am Samstag zwischen 12 und 15 Uhr im Sommerhalbjahr (Anfang April bis Ende September) freut die Konsumenten. Sie frustet aber die Solarstromproduzenten, von denen viele die Veränderung erst bemerkten, als sie die April-Abrechnung erhielten.

29% Preissenkung oder 1,4% Ertragsminderung?

Die Eniwa wehrt sich gegen den Vorwurf der Preissenkung von 29 Prozent. Der Vergleich müsse über das ganze Jahr erfolgen und es gelte zu berücksichtigen, dass in den Sommermonaten am Samstag neu während neun Stunden der Hochtarif gelte. «Bei einer durchschnittlichen Solaranlage auf einem Einfamilienhaus entspricht die Anpassung der Tarifzeiten einer Ertragsminderung von rund 1,4 Prozent respektive weniger als acht Franken pro Jahr», schreibt Eniwa-Kommuniaktionschefin Sandra Bläuer.

Die früheren Tarifzeiten waren historisch bedingt gewesen und passten nicht mehr in die heutige energiewirtschaftliche Situation, so die Eniwa-Sprecherin. Auch in ihrem Versorgungsgebiet würden immer mehr Fotovoltaikanlagen gebaut. «Diese Energie fällt hauptsächlich im Sommer und während der Mittagszeit an», heisst es. «Um einen Anreiz für die Nutzung dieser umweltfreundlichen Energie zu erzielen, passte Eniwa die Tarifzeiten an.»

Die Rede ist von einem «innovativen und einfach praktikablen Ansatz des Niedertariffensters am Nachmittag». Das Bundesamts für Energie (BFE) geht für 2020 von einer Wertigkeit von 2,234 Rappen pro Kilowattstunde aus. «Somit erhalten die Fotovoltaikanlagenbesitzer für ihre Einspeisung noch immer das drei- bis vierfache davon, was die Energie am Strommarkt an Wert hätte», betont die Eniwa-Sprecherin. Und sie bereitet die Solaranlagenbesitzer auf weitere negative Preisschocks vor: «Mit einem weitergehenden Zubau an Fotovoltaik werden die Rückspeisetarife schweizweit vermutlich weiter sinken.»