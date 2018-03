Über 40 Jahre im gleichen Betrieb

«Die ‹Aarfähre› war mein Leben», erklärt «Käpten Jo Junior». Er ist am 24. Dezember 1953 in Rorschach geboren worden. Als er 18 war, eröffnete sein Vater die «Aarfähre». Markus Schupp besuchte die Hotelfachschule in Lausanne und wurde für die Gastronomie aufs Beste ausgebildet. Schon im Alter von 25 Jahren kam er, nachdem er zwei Jahre in der familieneigenen «Haifischbar» (Zürich) gearbeitet hatte, nach Biberstein. Dort fand er seine Lebensaufgabe und führte den Betrieb über 40 Jahre im Sinne von «Käpten Jo».

Im «Käptens-Salon» der «Aarfähre» hängen zwei Bilder. Eines von Josef Schupp («Käpten Jo») und eines von Hans Albers. «Er war das Idol meines Vaters. Er verkörperte alles, was mein Vater in die Schweiz bringen wollte», erzählt Markus Schupp. In den 70er-Jahren war die Seefahrt in der Schweiz noch etwas Exotisches. Der in Buchs aufgewachsenen «Käpten Jo» wollte ein Restaurant, das aussieht wie ein Schiff. Als er begann, seinen Traum zu realisieren, hatte er bereits einen erfolgreichen Start in der Gastronomie hinter sich. Als Betreiber seiner «Haifischbar» war er in Zürich stadtbekannt –auch wegen seiner Auftritte mit Schimpansen.