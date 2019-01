Die Silvesternacht im Spital zu verbringen, ist an sich schon keine besonders angenehme Erfahrung. Blöd, wenn auch noch ein technisches Problem auftritt: In rund 400 Spitälern, Altersheimen und anderen Pflegeeinrichtungen in der Schweiz fiel um genau eine Minute nach Mitternacht das Patientennotrufsystem aus – also zum Beispiel die Notfallknöpfe an den Betten, die dem Personal anzeigen, wenn ein Patient Hilfe benötigt. Diese elektronischen «Rufe» liefen ins Leere.

Das Newsportal «Watson» berichtet, dass ein Softwarefehler Schuld sei an der Panne, die neben den Universitätsspitälern Zürich und Basel auch das Inselspital Bern sowie die Kantonsspitäler Aarau, Luzern, Zug und St. Gallen betroffen hat. Im Kantonsspital Aarau (KSA) trat die Störung jedoch nicht auf jeder Station gleichermassen auf, wie Mediensprecher Ralph Schröder gegenüber der AZ sagt.