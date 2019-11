prev next

Am Mittwoch fand zum 38. Mal der Aarauer Rüeblimärt statt – offiziell dauerte er bis 18 Uhr. Seit den frühen Morgenstunden verwandelten rund 140 Marktstände die Kantonshauptstadt in die Rüebli-Metropole der Schweiz – lesen Sie das gluschtige Treiben in unserem Blog nochmals nach.