Ein persönliches Highlight: Die Nummer «Hijo de la Luna» mit dem Vertikalakrobaten Christian Saxer am Seil. «Wir haben ein Jahr lang gestritten um diesen Teil», erzählt Murer. Der Grund: Alle hätten Angst gehabt, die Versicherungsfrage. «Ich bin stolz, dass ich nicht aufgegeben habe», sagt er. Dieser Auftritt bescherte vor allem den Zuschauern vor Ort poetische Momente. Und am Fernsehen konkurrierte der künstliche Halbmond mit dem echten Dreiviertelmond.

Am Samstag ist Murer wettkampfmässig in der Gymnastik zu Zweit engagiert. Dann folgen nächste Woche die Vereinswettkämpfe, wo er bei den Aktiven und in der Kategorie Ü-35 schwitzen wird. Der Schlussfeier der Jugend von morgen Sonntag sieht er «relativ entspannt» entgegen: Da können sich jene, die die besten Leistungen erzielt haben, showmässig präsentieren. Die grosse Abschlussfeier am Sonntag, 23. Juni, auf dem Brügglifeld ist dann das grosse Finale des Turnfests in Aarau, auch für den Choreografen Remo Murer.

«Sag niemals nie»

Als Wettkämpfer – als Einzelwettkämpfer erreichte er am Donnerstag als bester Aargauer den 9. Platz – wird Remo Murer dem Turnen erhalten bleiben. «Ich bin dem Verein, dem DTV Muhen, verbunden, jetzt sowieso, wo das Feuer noch mehr entfacht wurde», sagt Remo Murer. Keine Frage: Er wird am nächsten Eidgenössischen Turnfest in sechs Jahren in Lausanne aktiv dabei sein. Auch als Choreograf? «Hier in Aarau war ich der Lokalmatador», sagt er. In Lausanne gebe es auch gute Leute vor Ort. Doch ist er nicht abgeneigt, wieder etwas Grösseres auf die Beine zu stellen, eine «Kantonale Vorführung» beispielsweise. Wenn er, der gut Französisch spricht, angefragt würde für einen Teilbereich? Die Antwort fällt vielsagend aus: «Sag niemals nie!»