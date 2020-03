So erblüht das Kunsthaus

Jetzt steht sie hier, zu einer der besten ihres Fachs gekürt; eine Teilnahme an «Blumen für die Kunst» gilt in der Branche als Ritterschlag. Steht hier vor einer Schar aufmerksamer Besucherinnen und Besucher, und parliert mit Kunsthistoriker Rudolf Velhagen über das Zusammenspiel von Blumen und Kunst, als würde sie das täglich tun.

Es ist Dienstagnachmittag, der erste offizielle Tag von «Blumen für die Kunst» im Aargauer Kunsthaus. Vierzehn Schweizer Floristinnen und Floristen stellen hier auf Einladung von «Flowers to Arts» und dem Kunsthaus Aargau ihre floralen Interpretationen klassischer und zeitgenössischer Schweizer Kunstwerke aus. Annika Junghans ist das Jungtalent der Veranstaltung, 20 Jahre alt, seit Oktober beim Blumengeschäft Ginkgo in Amriswil TG angestellt. Aufgewachsen ist sie aber in Suhr, ihre Lehre hat sie in Zo­fingen bei Botaniqum absolviert.

Das ist er nun. Der alte Freund. Klein wie ein Sofakissen, gerahmt in Silber, Cuno Amiets «Mondnacht auf dem Meer» aus dem Jahr 1892. Annika Junghans’ Liebe auf den ersten Blick. Das Bild, das sie in den letzten Monaten immer mit sich herumgetragen hat. Das Bild, von dem sie sagt, es sei ihr so vertraut, dass es sich beim Betrachten anfühle, als ob sie einen alten Freund wiedersehen würde. Und wie das riecht!

Annika Junghans erklärt auch, wie es zur Auswahl kam, wie sie von der Ausstrahlung des Bildes von Anfang an begeistert war. Und was für eine Arbeit hinter dem Arrangement steckt. Die Vasen beispielsweise, die waren längst nicht alle blau, die waren weiss und grün und pink. «Ich habe sie mit Leim eingestrichen, mit Sand bestreut und eingefärbt.» Kein Zufall, ebenso wie die angschrägte Holzplatte, die leicht verschoben über den Sockel ragt. Eine Eingebung im letzten Moment, beim Aufbau. Erst wenige Stunden ist es her, dass Annika Junghans ihr seit Monaten entwickeltes Arrangement zum ersten Mal zusammengefügt gesehen hat. Ein ungeduldig erwarteter Moment, der Moment der Wahrheit. «Da habe ich noch etwas geschoben und gedreht, und so noch eine zusätzliche Bewegung geschaffen. Ganz spontan.»

Ein Mitbringsel vom Besuch von Meret Oppenheims Grab

Wie viel in der Ausstellung spontan, im letzten Moment entstanden ist, lässt sich nur erahnen. Aber die verschobene Platte zeigt stellvertretend, wie wichtig selbst kleinste Brüche sein können. Was allein schon die sattbraune Farbe des Sockels zum Gesamten beiträgt, wie aufregend die orangefarbenen Kanten von Plexiglasscheiben sein können, wie überraschend selbstverständlich die mit Reis beklebten Blumenschalen vor dem japanischen Sonnenschirm. Und erst die Entstehungsgeschichten; so stammt beispielsweise das getrocknete Farn in der Interpretation von Meret Oppenheim aus dem Tessin. Die Zürcher Meisterfloristin Regula Guhl hat es beim Besuch von Oppenheims Grab mitgenommen.

Die Gruppe zieht weiter, in andächtiger Ruhe, in ruhigem Staunen, in staunender Freude. Der Niesen von Ferdinand Hodler, je nach Blickwinkel verdeckt von einem Berg aus Traubenhyazinthen und Moos, umrankt von Wolken aus Schleierkraut. Die bündelnde Baumgruppe vor dem monumentalen «Staubbach» von Alexandre Calame. Die versteckten Blüten vor der Frau, der der man erst auf den zweiten Blick ihre Nacktheit ansieht, der «Tänzerin mit entblössten Schenkeln» von René Auberjonois. Die Wolke aus eingefärbtem Schleierkraut vor der «Berglandschaft» von Giovanni Segantini, so luftig, dass man hineinliegen möchte. Der Bann ist gewaltig, die Freude ebenso. Rudolf Velhagen sagt es treffend: «Diese Ausstellung tut nicht nur Gutes für die Kunst. Sie tut auch Gutes fürs Gemüt.»