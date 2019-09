Rund 320-mal rückte Feuerwehrmann Thomas Wiederkehr aus. Er löschte mit seinen Kameraden Dutzende Brände, war bei Elementarereignissen und Verkehrsunfällen im Einsatz und rettete Büsis von Bäumen. Am Freitag wurde der abtretende Kommandant der Feuerwehr Gränichen nun selbst gerettet. Bei der Hauptübung holten seine Feuerwehrleute ihn mitsamt Familie per Drehleiter aus dem Vogtshaus, in dem ein Brand simuliert wurde. Der 46-Jährige kannte den Ablauf der Übung nicht. Es war nicht die einzige Überraschung, die auf den beliebten Kommandanten wartete.

Von Anfang an stand der Abend im Zeichen des Kommandowechsels. Kaum hatte Vize-Kommandant Jürg Meyer das Publikum begrüsst, bogen drei ehemalige Feuerwehrmänner hupend auf einer vom Traktor gezogenen Handdruckspritze aus dem Jahre 1903 in die Lochgasse ein – in den Händen antike Feuerwehrhörner, im Gesicht ein breites Grinsen. Ihnen folgten mit Blaulicht und Sirene die Kommandanten und Leiter der umliegenden Feuerwehren, der Repol Suret sowie weiterer Partnerorganisationen. Nach der Parade ging die Übung in die heisse Phase. Die Einsatzkräfte simulierten einen Grossbrand im Vogtshaus. Die Kinder am Strassenrand wurden hinter die Absperrung zitiert, das heranbrausende Löschfahrzeug stationiert und der Verkehr gesichert. Feuerwehrleute rannten zum Brandort, zogen den ersten Schlauch und löschten mit Atemschutz den Hauseingang.