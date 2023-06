SMZH Aarau als Pforte ins Mittelland: Zürcher Finanzdienstleisterin feiert Eröffnung mit Alex Frei und dem FC Aarau Die 2019 gegründete SMZH AG hat in Aarau ihren vierten Standort eröffnet. Zusammen mit FCA-Trainer Alex Frei und CEO Sandro Burki. Damit ist die Reise noch lange nicht zu Ende.

Die Finanzdienstleisterin SMZH AG hat am 22. Juni ihren neuen Standort im AZ-Medienhaus an der Bahnhofstrasse eröffnet. zvg/Gabor Gyenese

Neues Leben im AZ-Medienhaus an der Bahnhofstrasse: Die Finanzdienstleisterin SMZH AG hat am Donnerstag dort einen neuen Standort eröffnet.

Es ist der vierte Standort der 2019 gegründeten SMZH AG, die bis vor kurzem noch Swiss Management Zürich AG hiess. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen für Private (Versicherungen, Hypotheken, Vorsorge, Anlagen etc.) und KMU (Finanzierung, Vorsorge, Versicherungen und Steuern) als One-Stop-Shop aus einer Hand an.

In Aarau will das Unternehmen, das bis dato über 70 Mitarbeitende beschäftigt, weitere 21 Arbeitsplätze schaffen. Bis 2024 will man laut CEO Gzim Hasani über 200 Mitarbeitende anstellen – weitere Standorte gibt es bereits in Luzern und Arosa, in diesem Jahr sollen Bern und Buchs SG dazukommen.

Die Kantonshauptstadt sei nicht nur ideal als Pforte ins Mittelland, welches von da aus auch bedient werden kann. Die SMZH AG ist seit über einem Jahr Premium Partner des FC Aarau. Dies, weil der Aarauer Standortleiter Patrick Müller seit zwölf Jahren in Würenlos wohnt und seit da Nachbar und Freund von Sandro Burki ist, dem Geschäftsführer des FC Aarau. Auch darum waren an der Eröffnung neben Burki der neue FCA-Trainer Alex Frei und die Stadträtin und FCA-Verwaltungsrätin Suzanne Marclay-Merz zugegen.