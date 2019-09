Am Sonntag empfängt der FC Aarau in der zweiten Cuprunde den FC Sion. Auf der Brügglifeld-Tribüne sitzen wird auch der Präsident und Mäzen der Walliser, Christian Constantin. "Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, im Brügglifeld herrscht immer eine besondere Atmosphäre. Speziell freue ich mich auf die beste Stadionwurst in der Schweiz."

Wie reist Constantin vom Wallis in den Aargau? Mit seinem Ferrari, von dem der Architekt immer das neuste Modell besitzt? Nein! Mit seinem Privatjet? Nein! CC sagt: "Ich komme wahrscheinlich mit dem Helikopter."