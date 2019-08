63 Prozent betrug die Stimmbeteiligung im Oktober 2007, als die Aarauer Stimmbürger erstmals zum Stadion im Torfeld Stellung nehmen konnten. Es ging damals um den Planungskredit von 1,7 Millionen Franken. Der Souverän hat später (2008 und 2010) noch zweimal Ja gesagt zum Torfeld Süd (bei tieferen Stimmbeteiligungen). Der nächste Urnengang dürfte am 14. November stattfinden. Dann geht es um die «Teiländerung Nutzungsplanung Torfeld Süd, Stadion 2017» (die Voraussetzung für den Bau der vier Hochhäuser) und um die 17 Millionen Franken, die die Einwohnergemeinde Aarau ans Stadion beisteuern soll. Die Aussichten für eine sehr hohe Stimmbeteiligung im November sind gut: Einerseits polarisiert das Thema Stadion in Aarau, andererseits dürften dann die zweiten Wahlgänge für die Regierungsrats- und Ständeratswahl stattfinden.

650 bis 700 Parkplätze möchte die Stadt Aarau der HRS zugestehen (davon 100 für das eigentliche Stadion). Die HRS möchte aber 730 bis 780 Parkplätze und hat darum Anfang Juli gegen den Gestaltungsplan eine Einwendung gemacht. Insgesamt gab es drei Einsprachen (davon eine mit 157 Unterschriften).

2, die sich verstehen: Martin Kull ist CEO, Rebecca Zuber ist COO der HRS Real Estate AG. Ihnen gehört das Unternehmen (seit 2010 sind sie alleinige Inhaber) – und sie sind auch privat ein Paar. Der HTL-Bauingenieur Kull trat 1989 in die damalige Firma HRS Hauser Rutishauser Suter AG ein. Die HRS bezeichnet sich heute als «grösstes inhabergeführtes Total- und Generalunternehmen der Schweiz». Die Firma hat 15 Standorte in der Schweiz und Liechtenstein. Hauptsitz ist in Frauenfeld. Verwaltungsratspräsident ist der Thurgauer SVP-Ständerat Roland Eberle. Der 54-jährige Kull war schon beim MittellandPark dabei.