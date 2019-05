Wer kann sich nicht an sie erinnern? Die Zahnputzfrau, die regelmässig in der Schule vorbeikam. Vielleicht blieb die Person nicht so deutlich in Erinnerung. Aber dafür dieses furchtbare Fluor-Gel, mit dem man sich im Klassenverband die Zähne bis zum Brechreiz putzen musste. Silvia Studer war elf Jahre in den Schulen Biberstein, Küttigen, Rombach, Schönenwerd und in Eiken als Instruktorin für Zahnpflege tätig. Nun gibt sie die Zahnbürste ab. Nicht, weil es ihr nicht mehr gefallen würde.

Die gelernte Dentalhygienikerin erzählt freudig aus ihrem Alltag als Zahnputzfrau. Diese Bezeichnung sei übrigens völlig in Ordnung, betont sie. Sie kennt auch weniger nette Namen wie «Schlee-Chueh» oder «Schlee-Häx», aber mit diesen sei sie nie konfrontiert worden. Zu der warmherzigen 41-Jährigen passt der Name «Zahnfee» auch besser. Einmal sei sie von einem kleinen Mädchen – der Zahnputzunterricht beginnt bereits im kleinen Kindergarten – gefragt worden, wo sie denn ihre Flügel versteckt habe.

Silvia Studer ist Mutter von zwei Kindern und hat auch schon als Briefträgerin oder Securitas gearbeitet. Ab dieser Saison ist sie neu Badmeisterin in Schinznach-Bad. So gern sie als Zahnfee unterwegs war, ist es für sie dennoch eine Erleichterung, nicht mehr vier bis sechs Einsätze pro Klasse und Jahr an fünf verschiedenen Schulen koordinieren zu müssen.

Man muss abgehärtet sein

Das unbeliebte Fluor-Gel konnte auch Silvia Studer den Kindern nicht abnehmen. «Es ist sehr wichtig für den Aufbau der Zähne», sagt Studer. Das Gel härtet den Zahnschmelz. Idealerweise sollten Kinder einmal pro Woche damit die Zähne putzen, aber auch schon die Besuche der Zahnputzfrau in der Schule haben einen positiven Effekt.