Sie können auf ein bewegtes Jahr zurückblicken: Die Feuerwehrleute der Kantonshauptstadt

Aarau Das Jahr 2019 wird der Stützpunktfeuerwehr Aarau als dasjenige in Erinnerung bleiben, in dem sie zwei Grossbrände löschen musste: zuerst das Feuer in den Altstadthäusern an der Rathausgasse und dann dasjenige beim Restaurant Go West in der Telli. Beide Brände geschahen im September – der erste zu Beginn des Monats, das zweite am letzten Tag.

2560 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet

Der September war denn auch der Monat, an dem die Feuerwehr am meisten ausrücken musste, gab Kommandant David Bürge am Gesamtrapport bekannt: 23 Einsätze waren es, nah dran war nur der Monat Juni mit 20 Einsätzen. Am wenigsten ausrücken musste die Feuerwehr im Mai: acht Mal. Von Januar bis Ende November 2019 waren es insgesamt 156 Einsätze, die meisten übrigens jeweils um 15 und 18 Uhr.