«Sie ist extrem freizügig»: Aargauerin fotografiert die Auswanderin Catrin Heyne

Im Ballypark ist es kalt und der Nebel hängt tief. Umso erstaunlicher, dass da eine Frau in Unterwäsche auf einer Brücke steht oder sich mit nackten Beinen ins nasse Laub setzt. Es ist Catrin Heyne, und sie ist schmerzlos. Die 35-jährige Deutsche ist vor 11 Jahren in die Schweiz ausgewandert und wird aktuell in der VOX-Fernsehsendung «Goodbye Deutschland» begleitet. Sie ist Geschäftsführerin von elf Sonnenstudios und möchte auch als Model durchstarten.

Die Szenen aus dem nebligen Ballypark gehören zu einem Fotoshooting für einen Kalender. Fotografiert von der Mooslerberin Nili Bertschi. Das deutsche Fernsehen untertitelt ihre Anweisungen für Heyne: «Schon frech, sexy. Aber eher so romantisch, verträumt.» Die beiden Frauen verstehen sich.

Daniela Bertschi arbeitet in der Sicherheitsbranche, die Fotografie ist für sie ein Hobby. Über die sozialen Netzwerke schreibt sie Models an, die sie in stimmungsvollen Bildern inszeniert. So ist sie auch auf Catrin Heyne gestossen. Eine Frau, bei der man nicht wegschauen kann. Tiefbraune Haut, silberblondes Haar und vergrösserte Brüste, aus denen sie auch kein Geheimnis macht. Im Gegenteil.

Berühmt werden und einen Lamborghini fahren

Catrin Heyne und ihr Mann Marco sind vor neun Jahren in die Schweiz ausgewandert. Zwei Ostdeutsche ohne berufliche Perspektiven, die hier etwas erreichen wollten. Und das haben sie geschafft. Mittlerweile wohnen sie in der Ostschweiz in einem Haus mit Pool. Catrin Heyne ist Geschäftsführerin von elf Sonnenstudios mit ebenso vielen Angestellten.