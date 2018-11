Am Wochenende band sie sich die Schürze um, daheim im Toggenburg, trug Teller zwischen Küche und Gastraum hin und her. Sonst wäre sie nicht über die Runden gekommen. Priska, damals zarte 26 Jahre alt, frisch gebackene Inhaberin einer Boutique für Hochzeits- und Festtagsmode in der Aarauer Kirchgasse.

Aus dem Bauch heraus hatte sie zugesagt, das Geschäft hier zu übernehmen. Ohne Aarau zu kennen, ohne Aarauer zu kennen.

Bis dahin hatte Priska Louis als Bekleidungsgestalterin und Zuschneiderin in einem Brautmodeladen in Zürich gearbeitet. Das Brautmode-Geschäft in Aarau hatte ihr die Chefin schmackhaft gemacht. «Die damalige Inhaberin, eine Kundin von uns, hätte ohne Nachfolgerin das Geschäft geschlossen», sagt Priska Louis. Also nahm sie Mut und Geld zusammen und machte sich selbstständig. Nähte und entwarf, schnitt und stickte in Haus Nummer 5, beriet und verkaufte nebenan in Haus Nummer 3.

Da entstanden Freundschaften

Kellnern musste sie nicht lange, das Geschäft lief gut. So gut, dass die Räume an der Kirchgasse rasch zu eng wurden. 1984 zog sie in die Rathausgasse 25, ins «schmale Handtuch», und 1991 an die Rathausgasse 28.

Und hier sagt Priska Louis heute Adieu. 38 Jahre nach dem Bauchentscheid gibt sie ihr Geschäft in neue Hände. Mit Lianna und Artak Papoyan hat sie die Nachfolger gefunden, auf die sie all die Jahre gehofft hat. «So etwas übergibt man nicht einfach so», sagt Priska Louis und streicht gedankenverloren über ein dickes Album, eingebunden mit rauer Jute. Es ist das Album, das sie seit 38 Jahren begleitet.

Auf den dicken Seiten kleben Dankeskärtchen. Unterschrieben von Monika und Klaus, Claudia und Martin, glückselig, strahlend, am schönsten Tag ihres Lebens, gehüllt in Taft und Tüll, Volant und Spitze. Bei ihnen allen hat Priska Louis etwas zu diesem Glück beigetragen. «Ein schönes Gefühl», sagt sie und lächelt.

Und selbst bei den ältesten Kärtchen erinnert sie sich noch an die Geschichten dahinter, süffige und traurige, fröhliche und überraschende. «Mit vielen Bräuten haben sich über die Jahre Freundschaften entwickelt», sagt Priska Louis. Viele würden immer wieder im Geschäft auf einen Schwatz vorbeischauen. «Das Allerschönste ist, wenn heute die Bräute von damals mit ihren Töchtern wieder zu mir kommen.»