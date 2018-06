Was für eine gute Quote – nur vier von 182 Berufsmaturandinnen und -maturanden der Berufsschule Aarau (BSA) haben die Prüfungen nicht bestanden. Allen anderen durfte Rektor Paul Knoblauch gestern «die süsse Frucht» ihrer Mühen in die Hände drücken: den Maturitätsausweis, der ihnen «breite Allgemeinbildung, Verantwortungsbewusstsein und Durchhaltewille» attestiere.

Als Festredner konnte die BSA Tobias Krummenacher (28) gewinnen – ein «Eigengewächs» sozusagen, der die BM an der Berufsschule Aarau im Jahrgang 09/10 absolviert hatte. Der Jungunternehmer gab den Neu-Maturanden mit, dass eine Karriere nicht immer linear verlaufen muss: Als gelernter Zimmermann plante er eigentlich ein Architekturstudium, entdeckte aber während seines Matur-Jahres die Liebe zur Gastronomie und absolvierte mit BM in der Tasche die renommierte Hotelfachschule Luzern. Heute ist er unter anderem Mitinhaber der Café-Bar Lockentopf in der Aarauer Altstadt und träumt vom eigenen Boutique-Hotel in Hongkong. Augenzwinkernd schilderte er, dass er sein Fachwissen in den letzten Jahren einige Male habe einsetzen können: «Zum Beispiel habe ich Kartoffeln für die Königin von England im Buckingham Palace der Grösse nach sortiert, einen Sandstrand in der Karibik für P.Diddy und Madonna von Hand von Algen befreit, mit einem weissen Tipp-Ex die abgeblätterten Sonnenliegen von Victoria’s Secret auf Hochglanz gebracht und – mein ganz persönliches Highlight – ich habe zwei fremde Gäste in einem Luxushotel in Peking versehentlich ins gleiche Zimmer eingecheckt... Ja, im Nachhinein kann ich auch darüber lachen.» Krummenacher gab den Absolventen den Rat: «Wenn euch nicht gefällt, was ihr vor euch habt, kann manchmal eine nur kleine Veränderung des Blickwinkels die Sache in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.» Und: «Ganz egal, ob ihr noch nicht wisst, wo es hingeht, oder ob ihr euren aktuellen Plan komplett über den Haufen werfen müsst: Habt Freude an dem, was ihr tut. Wenn es keine Freude bereitet, ist es wohl nicht das Richtige.»

Prämiert wurden die besten Absolventen. Und hier zeigte sich: Dieses Jahr haben die Zeichner – Fachrichtung Ingenieurbau oder Architektur – die Nase vorne. Bei der BM 1 (lehrbegleitend) heissen die besten Jana Jessica Meyer (Schwaderloch, Bekleidungsgestalterin, Note 5,4), Melanie Knupp (Zell LU, Polygrafin, 5,5), Corinne Schnyder (Schönenwerd, Zeichnerin Ingenieurbau, 5,7). Und bei der BM 2 für bereits gelernte Berufsleute wurden ausgezeichnet: Janik Mehlhorn (Gebenstorf, Zeichner Architektur, Note 5,4), Jill Prevost (Biberstein, Zeichnerin Architektur, 5,5), Niklas Aerni (Ammerswil, Automobil-Mechatroniker, 5,5), Fabienne Kern (Hirschthal, Zeichnerin Architektur, 5,6), Ivan Hunziker (Sarmenstorf, Automatiker, 5,6), Jimmy Schenk (Schöftland, Chemie- und Pharmatechnologe, 5,6). (nro)

