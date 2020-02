Sicher von Entfelden nach Aarau pedalen – das fordert eine Petition

Diese Petition hat es leicht. Nach nur vier Tagen hat «Für eine sichere Veloverbindung von Entfelden nach Aarau» am Donnerstagmorgen die 200 nötigen Unterstützer gefunden. Die Petition fordert, dass der Velostreifen auf der Entfelderstrasse stadteinwärts verlängert wird. Aktuell hört er beim Rotlicht (vor der Kreuzung Binzenhofstrasse) auf.

«Während den Stosszeiten staut sich der Verkehr ab der Goldernstrasse in Richtung Aarau, die Autos stehen nahe am Strassenrand und Fahrräder können die stehenden Autos oftmals nur gefährlich, mit wenig Abstand rechts überholen», so die Petition. Die Unterzeichnenden fordern - «zur Steigerung der Sicherheit und zur schnelleren Verlagerung vom Auto aufs Fahrrad» - den Ausbau des Fahrradstreifens bis zur Kurve Einmündung Zschokkestrasse.

Petitionär ist vom raschen Erfolg überrascht

Die Petition lanciert hat Nico Zobrist (18), Kantischüler, SP- und Juso-Mitglied aus Unterentfelden. Er ist ob dem raschen Erfolg seiner Petition überrascht. «Ich hätte nicht erwartet, dass das Anliegen so rasch so viele Unterstützer findet.»