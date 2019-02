Das Turnfest an der AMA

An der Aargauer Messe Aarau (AMA), die vom 27. bis 31. März im Schachen stattfindet, erhält das Eidgenössische Turnfest eine grosse Plattform. In der Halle 3 wird es einen ETF-Stand geben. «Tickets für die Show-Events, die auf der Bühne der Turnfest-Arena zu sehen sind, werden zu einem AMA-Sonderpreis angeboten», heisst es in einer Mitteilung. Es gibt diese Tickets an der AMA auch zu gewinnen. Erhältlich sind ausserdem diverse Turnfest-Souvenirs.

Am Abend des 29. März findet im Rahmen der AMA ausserdem der ETF-Show-Abend im Messe-Restaurant statt. In der Medienmitteilung wird «turnerisches Feeling» versprochen. Konkret: Auftritte des ETF-Orchestra und der «Showgruppe by Gränichen STV». Das ETF-Showprogramm wird am 29. März an der der AMA zweimal gezeigt, um 19 und um 21 Uhr. «Sozusagen das Einturnen für ein erfolgreiches Turnfest in Aarau», wird ETF-Geschäftsführer Stefan Riner in der Medienmitteilung zitiert.