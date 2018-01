Wir sehen ein Foto: Leute sitzen auf der Sesselbahn zwischen Curnius und dem Crap Sogn Gion fest. Ein Heli bringt Hilfe. Das Foto stammt von Suzanne Marclay-Merz (44), seit 1. Januar FDP-Stadträtin in Aarau. Sie twitterte es am letzten Freitag, nachdem ihr Kind zwei Stunden lang in der Luft blockiert war. Der Bub (3) sitzt rechts aussen, neben sich seine Skilehrerin.