Seon/Hallwil Marder, Katzen und Füchse: Der Kleintierdurchlass zwischen Seon und Hallwil wird rege genutzt Dank des Kantons haben die Wildtiere im Seetal seit dem vergangenen Oktober eine Möglichkeit, die Seetalstrasse gefahrenfrei zu unterqueren. Ein Seoner Fahrlehrer hat eine Kamera aufgestellt, die zeigt, wer die Besucher des Durchlasses sind.

Der Wildtierdurchlass zwischen Seon und Hallwil wird schon von einigen Tieren genutzt. Bild: zvg/Andreas Läuppi

Es ist kurz nach acht Uhr abends, als der Fuchs auf seinem Weg durch die tierische Unterführung an der Kamera vorbeikommt. Installiert hat sie Andreas Läuppi. Es scheint, als würde das Tier die Kamera bemerken. Läuppi bestätigt diese Vermutung: «Sowohl Füchse als auch Marder realisieren, dass eine Kamera vor Ort montiert ist, obwohl sie keine Geräusche macht. Sie sehen sie und gehen dann meistens zurück. Deshalb ist sie auch nur sporadisch vor Ort, ich möchte die Tiere nicht erschrecken.»

Andreas Läuppi ist hauptberuflich Fahrlehrer in Seon. In seiner Freizeit engagiert er sich unter anderem im Tier- und Vogelschutzverein und hilft auch bei der Nationalen Biberzählung im Aabach-Gebiet mit.

Auch Marder haben den neuen Durchlass bereits bemerkt. Bild: zvg/Andreas Läuppi

Auf die Idee, beim Durchlass eine Kamera aufzustellen, sei er gekommen, weil viele an dem im Oktober erstellten Projekt gezweifelt hätten. «Ich habe öfters gehört, dass der Wildtierdurchlass sowieso nichts bringe und viel zu teuer sei. Ich wollte das Gegenteil beweisen.»

Die Aufnahmen der Kamera, die Läuppi vor einigen Wochen installiert hat, beweisen, dass er recht hat. «Der Durchlass wurde unter anderem auch schon von einem Biber benutzt.» Doch nicht nur Wildtiere haben Freude an der Unterquerungsmöglichkeit der Seetalstrasse: Mehrmals sind in der Nacht auch schon Katzen durch die tierische Unterführung gegangen.

Im vergangenen Oktober wurde der Kleintierdurchlass eingebaut. Bild: Michael Küng

Die Kamera an der Seetalstrasse ist nicht die einzige, die Läuppi aufgestellt hat: «Eine weitere Kamera habe ich auch bei einem Waldstück zwischen Retterswil und Seon installiert. Dort habe ich auch schon eine trächtige Dächsin gesehen. Gut möglich, dass der Durchlass künftig auch von ihr und ihren Jungen genutzt wird.»

Die Kamera an der Seetalstrasse wird Läuppi noch während einiger Wochen sporadisch aufstellen. Zudem hat er auch für den Fall vorgesorgt, dass sich jemand an der technischen Ausrüstung stören könnte. «An Orten, an denen ich die Kamera installiert habe, bringe ich immer noch einen Kleber meiner Fahrschule an. Falls sich jemand daran stört, kann man mich anrufen.»

Ein kleiner Zusammenschnitt der Besucher des Kleintierdurchlasses. Video: Andreas Läuppi

Der Kleintierdurchlass hat das Seoner Portemonnaie derweil nicht belastet. Er war Teil der Strassensanierung zwischen Seon und Hallwil. Die Kosten von insgesamt 4,1 Millionen Franken übernahm der Kanton. Die Bauarbeiten begannen im Juni des vergangenen Jahres; im November war die Strasse wieder wie gewohnt befahrbar.

Ganz beendet ist das Projekt jedoch noch nicht. Derzeit werden die Absturzsicherung und der Lichteinfallschutz beim Durchlass montiert, wie der zuständige Projektleiter des Kantons Mathias Blaser bestätigt. «Ebenso ist die Bepflanzung derzeit noch offen.» Im Juni solle zudem der neue Deckbelag eingebaut werden.