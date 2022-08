Seon Mikkel Thomsen ist Aargauer Meister dank der wendigen Cassiopeia Am Wochenende hat der Reitverein Hallwil in Seon seine jährliche Springkonkurrenz veranstaltet. Neben den pferdesportlichen Prüfungen mit Aargauer Meisterschaft wurde auch ein Plauschwettkampf ausgetragen.

Der frischgebackene Aargauer Meister Mikkel Thomsen auf der Ehrenrunde mit Cassiopeia P CH. Sibylle Haltiner

Zum zweiten Mal in Folge holte sich der Birrwiler Pferdesportler und Reitstallbesitzer Mikkel Thomsen am Sonntag den Aargauer Meistertitel im Springreiten. Mit der neunjährigen, in der Schweiz gezogenen Stute Cassiopeia P CH überwand er auch im Stechen alle Hindernisse, die bis 125 Zentimeter hoch waren, fehlerfrei und gewann dank einer schnellen Zeit nicht nur die Hauptprüfung der dreitägigen Seoner Springkonkurrenz, sondern auch die darin integrierte Aargauer Meisterschaft. Anton Clavadetscher aus Strengelbach wurde Vizemeister, Chantal Meier aus Oeschgen erreichte den dritten Platz.

«Cassiopeia ist sehr rittig und macht gut mit», lobte der 49-jährige Birrwiler die braune Stute. «Sie ist nicht besonders gross, dafür aber schnell und wendig. Das ist im Stechen oft ein Vorteil.» Mehr als drei Sekunden war das Siegerpaar im Stechen schneller als der Vizemeister mit Candy du Page.

5 Bilder 5 Bilder Neben ihrer Aufgabe als OK-Präsidentin nimmt Janine Schlatter auch aktiv an der Springkonkurrenz teil, hier mit Lex v. Quellhof CH. Sibylle Haltiner

Bei seinem diesjährigen Concours konnte der Reitverein Hallwil vom idealen Wetter profitieren. Vor einem Jahr noch mussten wegen des vielen Regens und des dadurch tiefen Grasbodens alle Wettkämpfe vom Sonntag, unter anderem die Aargauer Meisterschaft, abgesagt werden. Diese wurde im Herbst in Holziken nachgeholt, wo Mikkel Thomsen seinen ersten Titel holte.

Doch diesen Sommer passte alles und die OK-Präsidentin Janine Schlatter konnte auf ein erfolgreiches Wochenende mit vielen Teilnehmenden zurückblicken. «Da wir unseren Concours auf einem Grasplatz austragen, sind wir vom Wetter abhängig», erklärte sie. Die Reiterinnen und Reiter dürfen bis am Abend vor dem Start ihre Teilnahme anmelden. Heuer konnte sich der Veranstalter über viele Nachmeldungen und gut besetzte Felder freuen.

Mit Torschüssen die Zeit verbessern

Auch viel Publikum besuchte den Concours und freute sich nicht nur über den spannenden Sport, sondern genoss auch das Zusammensein, denn die Springkonkurrenz Seon ist jeweils ein richtiges Dorffest. Die Plauschprüfung am Samstagabend, bei welcher ein Fussballspieler mit Schüssen auf die Torwand die gerittene Zeit seines Teamgefährten verbessern konnte, bereitete dem Publikum besonders viel Vergnügen.