Freude herrscht – das Eidgenössische Turnfest steht vor der Tür! Täglich präsentieren uns die Medien farbige Ausschnitte aus dem Programm, das nicht vielseitiger sein könnte. Ob sportbegeistert oder Bewegungsmuffel, für jede Vorliebe hat es etwas dabei. Auf der Stadtbühne beim Bahnhof beispielsweise stehen Vereinsvorführungen, Mitmachangebote, Gymnastrada, Line Dance, Groupfitness Lektionen und vieles mehr auf dem Programm. Im Zentrum stehen jedoch die Einzel- und Vereinswettkämpfe.

Rund 70 000 Turnerinnen und Turner werden in Aarau erwartet und zeigen in vielfältiger Weise, was der Turnsport zu bieten hat – ein grossartiges Zusammentreffen von Breitensport und Spitzensport. Für das Eidgenössische gilt das Motto: Dabei sein ist alles. Wenn die Aktiven dann wieder zu Hause sind, wird in unzähligen Turnvereinen weiterhin Bewegung angeboten, um fit zu werden und gesund zu bleiben. Es ist zu hoffen, dass sich der eine oder andere Festbesuchende inspirieren lässt, seine tägliche Schrittfrequenz fortan zu erhöhen. Dem Blutdruck und der Figur zuliebe.

Eröffnung des Eidgenössischen - die Bilder zur Hauptprobe: