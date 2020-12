Seit 90 Jahren in Familienhand: Sichtbeton ist Familiensache

Ein Käser war es. Ein Käser aus einem Berner Vorort, der in Suhr die frei hängende Betondecke der Katholischen Kirche Heilig-Geist goss. Nachempfunden einem Baldachin, ein «Meisterwerk moderner Technik», so die Experten. Manchmal kommt es eben anders, als man denkt.

Dieser Käser hiess Werner Grundmann. Seine Firma, die Grundmann AG, ist heute eines der wichtigsten und grössten Bauunternehmen der Region. Und mit der dritten Generation noch immer ein inhabergeführter Betrieb. Dieses Wochenende feiert das Unternehmen sein 90-jähriges Bestehen.

Mit dem Velo an die Grenze zur Bunker-Baustelle

Es ist die Arbeitslosigkeit, die Werner Grundmann, gelernter Käser, in den Zwanzigerjahren von Kirchlindach bei Münchenbuchsee in die Region Aarau treibt. Hier findet er zwar keine Arbeit als Käser, wohl aber auf Baustellen. Das Konstruieren gefällt ihm. Und so besucht Werner Grundmann die Bauschule in Aarau und lässt sich zum Baumeister ausbilden.

1930 übernehmen Werner Grundmann und Hans Fiechter das Baugeschäft Hans Häfeli in Seengen. Am 5. Dezember 1930 gründen sie die «Grundmann + Fiechter AG», innert kürzester Zeit wächst die Belegschaft auf 200 Angestellte an. Es gibt viel zu tun für die Betonprofis. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs baut das Unternehmen Bunker am Rhein, mit dem Velo pedalt Werner Grundmann jeweils von Seengen nach Rekingen, um die Arbeiten zu überwachen. Zeitgleich entsteht in Suhr das Fabrik- und Verwaltungsgebäude für einen erfolgreichen Möbelhändler, der 1939 von Basel hierher zieht: Möbel Pfister. Es folgen zähe Jahre, der Krieg bremst. Es fehlt an Aufträgen und Baumaterial, die Männer müssen in den Dienst. Die Belegschaft schrumpft auf 70 Mitarbeiter.

Dreissig Jahre lang arbeiten Grundmann und Fiechter zusammen, 1960 wird das Unternehmen in die Grundmann AG mit Niederlassungen in Seengen und Suhr und die Fiechter AG in Menziken und Teufenthal aufgeteilt. Im gleichen Jahr schafft Werner Grundmann das erwähnte Betondach des Kirchenneubaus in Suhr: Angehängt an dicken Drahtseilen und aus Konstruktionsgründen an nur einem einzigen Tag gegossen.

Vier von fünf Kindern sind heute im Unternehmen

1978 übernehmen die Söhne Hans und Werner Grundmann junior das Unternehmen. 1992 wird der Firmensitz von der Suhrer Tramstrasse in den Neubau im Wynenfeld verlegt. 2005 trennen die Brüder die Grundmann Bau AG von der Grundmann AG ab. Die neue Firma umfasst den operativen Baubetrieb (unter anderem Hoch- und Tiefbau, Umbauten) sowie Baumanagement und Immobilien-Entwicklung. In der ursprünglichen Grundmann AG verbleibt ein Teil des Immobilienportfolios.

Seit 2017 wird die Grundmann Bau AG von Hans’ Kindern Patrik (36, Vorsitz) Alexandra (32, Baumanagement und Immobilien) und Benjamin (28, Finanzen) geführt. Bruder Rafael (33) arbeitet ebenfalls im Unternehmen. Die heute 80 Angestellten sind in den Bereichen Hochbau, Umbau und Tiefbau tätig.

Es seien grosse Fussstapfen, in die sie getreten seien, sagt Alexandra Grundmann. Sie hat ursprünglich Politik und Erziehungswissenschaften studiert, leitet nun aber seit sechs Jahren die Sektoren Baumanagement und Immobilien. Ein Bereich, der für das Unternehmen immer wichtiger wird – zu Alexandra Grundmanns grosser Freude. «Zwar führen wir überwiegend Aufträge für unsere externe Kundschaft aus. Wir bauen aber auch die Projekte, die wir entwickelt haben, selbst. Das freut uns besonders, denn es bedeutet ein Anknüpfen an die Wurzeln unseres Unternehmens.»

Auf den Spuren des Grossvaters

Diese Familiensache, diese Wurzeln aus Sichtbeton; das ist wichtig für Alexandra Grundmann und ihre Brüder. «Wie stark das Unternehmen mit der Familie verflochten ist, realisiert man erst mit der Zeit.» Zu wissen, dass ihre Familie zahlreiche prägnante Suhrer Bauten wie das Pfister-Gebäude, die Katholische Kirche, das Bezirksschulhaus und das neue Schulhaus Vinci mit dem komplizierten Treppenhaus (Doppelhelix) gebaut habe, erfülle sie mit Stolz, sagt Alexandra Grundmann.

Da sei es auch keine Frage gewesen, ob sie das Familienunternehmen weiterführen wollen oder nicht; Studium hin oder her. «Manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Schon unser Grossvater hat gezeigt, dass genau das zu einem Erfolg werden kann. Und daran knüpfen wir natürlich gerne an.»