«Überall ist Jugendfest und alle wollen Frau Hauri», sagt Frau Hauri am Telefon, als es darum geht, einen Termin abzumachen. Und das ist keine Koketterie. Maya Hauri ist Chefin der Firma Festplatz Hauri. Auf ihrem Auto steht «Kei Festplatz oni Hauri», und so sieht momentan auch die Realität auf den Schulmatten dieser Region aus. Dieses Jahr feiert die Schaustellerin ihr 40-Jahr-Jubiläum. Im Winter wohnt Maya Hauri in Aarau. Im Sommer ist sie «of de Reis», dann ist der Wohnwagen ihr Zuhause. Jeweils am Montag kommt die Chefin mit ihren zwei Mitarbeitern am neuen Ort an. Nachdem sie ihre Wohnwagen installiert haben, beginnt der Aufbau, dann startet das Fest, und wenn das Wochenende vorbei ist, beginnt alles von vorne. Maya Hauri geniesst das Leben im Wohnwagen. Man sieht es ihr an, wenn sie auf der Eckbank sitzt und genüsslich an einer Zigarette zieht. Es ist nicht nur ihre Branche und das Haus auf Rädern. Maya Hauri wirkt wie eine Zirkusdirektorin. Nicht mehr die Jüngste, aber gut erhalten. Sie trägt ein der Sommerhitze angepasstes, locker fallendes Kleid mit Wildkatzen-Print.

Ihre Fingernägel sind perfekt maniküriert – rot mit Glitzerpartikeln – die Uhr glänzt in Silber und Gold, gerade genug, um aufzufallen, aber nicht zu protzig. Eine charismatische Frau. Schnell wechselt sie vom freundlichen Plauderton zum Befehl. Zum Beispiel, wenn sie ihr Hündchen anherrscht. Der freche Welpe ist erst vor kurzem im Wohnwagen eingezogen. Tränen wegen Autoscooter Aufgewachsen ist die Direktorin in Wangen bei Olten, in Aarau hatte sie im «National» serviert. Dort, neben dem Schachen, kam sie oft in Kontakt mit Schaustellern. Und wusste: Nie würde sie einen Schausteller wollen. Oder einen Metzger. Dann lernte sie Ruedi Hauri kennen; gelernter Metzger und Schausteller. Sie heirateten, Maya Hauri tauschte den festen Wohnsitz gegen den Wohnwagen, die Beiz gegen die Schiessbude.«Anfangs hatte ich Mühe, mich diesem Leben unterzuordnen», sagt sie. Doch nach einem Jahr ging es. Heute könnte sie sich kein anderes Leben vorstellen, sagt sie und zündet noch eine Zigarette an. Ruedi und Maya Hauri kauften mehrere Bahnen und einen Confiseriewagen dazu. Ihr Prunkstück: der Autoscooter. In Italien haben die Hauris die Putschibahn bestellt. «Wir konnten alles nach unserem Geschmack gestalten», sagt Maya Hauri. «Als ich den Autoscooter zum ersten Mal sah, kamen mir die Tränen.» So schön sei er gewesen. Nach dem Tod ihres Mannes vor zehn Jahren dachte sie nicht daran, die Schaustellerei aufzugeben. Noch heute entscheide eine Putschibahn über die Stimmung auf dem Festplatz. Keiner zieht die Jugend an wie ein Autoscooter. Die Chips gibt es für wenig Geld, das seit Jahrzehnten bewährte Konzept: fahren und gefahren werden. Hier trifft man sich und hier sitzt Frau Hauri an der Kasse. «Das ist mein Platz.» Wie beim Hündchen ist sie freundlich – bis sich jemand danebenbenimmt. «Notfalls hole ich einen eigenhändig aus dem Auto.» Einschüchtern lässt sie sich nicht. Als im Luzernischen einmal ein paar Burschen versuchten, ihre Herrschaft über das Dorf auch auf die Putschibahn von Frau Hauri auszudehnen, nahm sie sich den Anführer vor. «Dem hani d’Chottle potzt», sagt sie zufrieden und zieht an der Zigarette. Fortan hatte sie in diesem Dorf eine Leibgarde.