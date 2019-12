Seit 30 Jahren bringt sie den Duft von Erdnüssen ins Dorf

In Küttigen liegt an diesen Tagen der Duft von Erdnüssen in der Luft. In der Woche vom Samichlaustag hat Sabine Gürber alle Hände voll zu tun: In ihrer Werkstatt an der Hauptstrasse röstet die 55-Jährige von morgens bis abends Erdnüsse.

Bis zu 160 Kilogramm am Tag sind es derzeit, geröstet jeweils in kleinen Portionen. Aus einem Korb kippt sie sieben Kilogramm in ihre über 100-jährige Röstmaschine. Stets in Bewegung bleiben sie dort ­etwas über 20 Minuten lang, werden auf 200 Grad erhitzt.

Leicht goldig sollen sie sein

Auf den genauen Moment kommt es an: Die Erdnüsse dürfen weder zu lange noch zu kurz in der Maschine bleiben. Genau leicht ­goldig sollen sie herauskommen, für den Geschmack der meisten Kunden eher mehr auf der hellen als auf der dunklen Seite.

Während die Maschine läuft, bedient Sabine Gürber die Kunden in ihrem kleinen Laden. Sie stellt sich den Wecker jeweils auf 22 Minuten, dann zieht sie den Probekolben aus der Maschine, schaut sich die zwei, drei Erdnüsse, die dort herauskommen, genau an, bricht deren Schale auf. «Sie sind noch etwas hell», sagt sie dieses Mal und lässt die Maschine noch rund zwei Minuten weiterlaufen.