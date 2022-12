Seengen «Wilhelmina – Fest der Künste» öffnet stillgelegtes Hotel Brestenberg für Bevölkerung – nach 40 Jahren Am Sonntag gibt es im Rahmen von «Wilhelmina – Fest der Künste» Tanz und Musik im Garten von Schloss Brestenberg. Ein Blick zurück auf die wechselvolle Geschichte des fast 400-jährigen Hauses – und einer in die Zukunft.

Sina Friedli aus Unterkulm und Steven Forster aus Aarau tanzen vor Schloss Brestenberg.

Valentin Hehli / LZB

Sie wirft sich ihm entgegen, reckt das Bein pfeifengerade in die Luft, sie winden und biegen sich, umgarnen sich anmutig wie grosse Vögel. Schon allein was die beiden Tänzer üben, bezaubert.

In Kombination mit dem Bläserquartett von argovia philharmonic, wie sie am Sonntag zum Abschluss von «Wilhelmina – Fest der Künste» zu sehen sein werden, muss ihre Performance gewaltig wirken. Doch kribbelig macht einem etwas anders. Die Kulisse, der Brestenberg.

Dieses Schloss, mit seinen verhängten, vermalten, vor Dreck blinden Fenstern; je länger man es studiert, desto verrückter macht es einem. Anflehen möchte man dieses Gemäuer, es solle doch bitte von früher erzählen. Wie es da steht, in seiner ganzen baufälligen Pracht, so bemitleidenswert, so verletzlich, so wunderbar geheimnisvoll – durchforsten möchte man es, jeden Winkel erkunden, Spuren seiner wechselvollen Geschichte entdecken. Und die Schätze, die es hütet.

Kurgäste liessen sich hier mit Kaltwasser plagen

Einst Landsitz der Herren von Hallwyl, 1625 gebaut, wurde das Schloss Brestenberg 1844 zu einer Kaltwasserkuranstalt. Einer neuen körperlichen Frische zuliebe liessen sich Kurgäste aus ganz Europa in Seengen mit Kaltwasser piesacken.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich die Anlage zum «Schlosshotel Brestenberg». Wer etwas auf sich hielt, feierte hier Hochzeits- und Familienfeste. Und wer bei der Angebeteten nachhaltig Eindruck hinterlassen wollte, der führte sie ins Dancing aus. 1981 wurden Hotel und Restaurant geschlossen.

Schloss Brestenberg zu Kurhauszeiten. LZB

1984 kaufte der Winterthurer Immobiliengrossunternehmer Bruno Stefanini mit seiner Stiftung Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) Schloss Brestenberg. Er träumte davon, das Schloss als Hotel und Museum wieder auferstehen zu lassen. Dazu liess er gigantische unterirdische Ausstellungsräume bauen.

1994 verfügte Stefanini aber – aus Enttäuschung über kantonale Behörden – einen Baustopp. Seither verfällt das Schloss. Heerscharen von Lokalpolitikern haben sich vergeblich bemüht, Bruno Stefanini dazu zu bewegen, den Brestenberg wiederzubeleben. Seit 40 Jahren ist der Bevölkerung der Zutritt zum Schloss verwehrt.

Der Zahn der Zeit hat deutliche Spuren am Gebäude hinterlassen.



Colin Frei (2019)

«Schloss, 400-jährig, Aargau, offen für Neues»

Doch seit dem Ableben von Bruno Stefanini 2018 tut sich was. Auf ihrer Website schreibt die Stiftung, heute von Stefaninis Kindern Bettina und Vital geführt, zum Brestenberg: «Schloss, 400-jährig, Aargau, offen für Neues». Das Anwesen soll sich Stück für Stück weiter für die Bevölkerung öffnen, so die Stiftung.

Und auf der Website von «Wilhelmina» steht: «Der Blick in die Zukunft ist verführerisch, das einzigartige Hotel soll in den kommenden Jahren vermehrt von Innen bespielt werden». Viel konkreter will Walter Küng, künstlerischer Leiter, nicht werden. Noch nicht. «Wir haben die Absicht, 2022 etwas Grösseres auf Schloss Brestenberg zu veranstalten, es soll ein Hauptspielort werden.»

Nicht nur Küng schwärmt vom Brestenberg – «ein Ort mit unglaublicher Geschichte und Mythos» –, sondern auch Sina Friedli (29) aus Unterkulm und Steven Forster (33) aus Aarau. «Es ist eine wunderbare Kulisse», sagt Friedli. Die beiden freuen sich sehr auf die Matinée am Sonntag, auch wenn die Freiluftveranstaltung für sie eine grosse Herausforderung ist. «Auf Rasen und unebenem Boden die Balance zu halten, ist nicht einfach», sagt Friedli.

Zeigen werden sie zur höfischen Musik zeitgenössischen Tanz. Insgesamt werden Friedli und Forster das Quartett mit Marc Jaussi, Corrado Bossard, David Rufer und Christoph Bolliger bei acht Stücken tänzerisch begleiten.