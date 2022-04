Seengen Für den neuen Foxtrail auf Schloss Hallwyl braucht es Grips – und eine gute Erklärung auf der Zunge Seit Anfang April ist der neue Foxtrail Schloss Hallwyl offen. Der Selbstversuch zeigt: Für unbedarfte Zuschauerinnen und Zuschauer kann das Rätseln ganz schön merkwürdig aussehen.

Gegen welches Wehwehchen wohl dieses Kraut hilft? Valentin Hehli

Plötzlich kommt da noch jemand durch die Tür. Eine Dame mit silbernem Bob tapst über den unebenen Lehmboden, das Handy vor sich ausgestreckt in der Hand. «So guet, Sie händ en Schlüssel», freut sie sich. Sie habe schon immer mal in diese Hütte schauen wollen. «Das sei jetzt ein schöner Zufall», sagt sie in einem Schwall, um dann ein paar anderen Spaziergängern vor dem Haus zuzurufen, sie sollten doch nun auch rasch reinkommen, es lohne sich. Doch dann, kaum haben sich ihre Augen an die Dunkelheit im Raum gewöhnt, mit einem Anflug von Entrüstung in der Stimme: «Was tun Sie denn da?»

Einer der Posten liegt im Pfahlbauhaus. Das sorgt für Verwirrung bei Passantinnen und Passanten. Valentin Hehli

Eine berechtigte Frage. Wir hocken im Pfahlbauhaus auf dem Boden und hantieren mit einem wassergefüllten Hundesäckli, da darf man getrost fragen, was das soll. Die Antwort: Wir lösen ein Rätsel. Eines von 19, um genau zu sein, verteilt auf Posten mitten in Seengen, am Hallwilersee und rund ums und im Schloss Hallwyl. Nur wer die richtige Antwort hat, gelangt zum nächsten Posten. Schnitzeljagd hat sich das früher genannt, heute heisst es «Foxtrail».

Der Foxtrail sorgt für waschechte Hühnerhaut

Seit Anfang Monat ist der «Foxtrail Schloss Hallwyl» offen, nach einem Jahr Vorbereitungszeit. Es ist der vierte Schloss-Foxtrail von Museum Aargau, nach Lenzburg, Wildegg und dem Wasserschloss (Gegend zwischen Brugg, Turgi und Klingnau), die es allesamt seit 2013 gibt.

«Die Nachfrage nach Erlebnissen dieser Art ist gewaltig», sagt Sibylla Fischer, Leiterin Marketing und Kommunikation von Museum Aargau. Die Besucherinnen und Besucher schauen sich zwar noch immer gern einfach ein Museum an. Aber es gelte auch, Geschichte erlebbar zu machen – und das geschehe mit solchen Touren auf unterhaltsame Weise. Ein Trend, den Corona noch verstärkt hat: «Die Schweizerinnen und Schweizer wollten im eigenen Land etwas erleben, das haben wir deutlich gespürt.»

Wehe dem, der sich nicht gemerkt hat, wie der gesuchte Schlüssel aussieht. Valentin Hehli

Zu viel sei natürlich nicht verraten. Aber Nervenkitzel birgt der neue Foxtrail tatsächlich. Sich über versteckte Treppen ins Kellergewölbe des Schlosses zu zwängen, das hat schon was. Und für Hühnerhaut ist auch gesorgt, je nach Wassertemperatur. Gut, dass einem ob dem vielen Wendeltreppensteigen wieder warm wird. Und wenn nicht, so fände man bestimmt im Kräutergarten des Schlosses das passende Pflänzchen für «innere Wärme».

Von der Steinzeit bis heute

Mal ganz abgesehen vom Rätselspass – und das ist er wirklich, ausgefallen, detailreich und teils recht anspruchsvoll – der Foxtrail ist auch gut fürs Gemüt. Der Spaziergang hinab zum See und dem Ufer entlang tut gut, der Blick in die Berge sowieso. Da versteht man sofort, was Sibylla Fischer meint, wenn sie sagt: «Die Landschaft ist prädestiniert für einen Foxtrail.» Und auch, was die Locations betrifft, die Epochen, durch die die Schnitzeljagd führt. Da die Pfahlbauer, hier die Schlossbewohner – und mittendrin ein Ungeheuer, das 2019 für dicke Schlagzeilen sorgte.