Securitas abgezogen: Migros verzichtet wieder auf den Sicherheitsdienst in der Rösslimatte

In einem Brief an die Anwohner war hingegen die Rede von spielenden Kindern, die in ihrer Lautstärke störend seien: «Das Spielen auf dem Hartplatz und den Durchgängen bei den Häusern, begleitet von stundenlangem Gebrüll und Geschrei, scheinen das vertragliche Mass zu überschreiten», schrieb die MPK in einem Brief an alle Mieter.

Die Reaktionen waren gewaltig. Die einen applaudierten, die anderen schalten die Liegenschaftsbesitzerin als kinderfeindlich. Eine Petition des Buchser Einwohnerrats Reto Fischer gegen den Einsatz der Securitas hat bisher gut 150 Unterzeichnende. Sie ist nicht mehr nötig: Die Securitas wurde abgezogen. «Die Migros-Pensionskasse hat viele positive Rückmeldungen bezüglich des Einsatzes der Securitas erhalten. Die Ruhezeiten wurden seither vermehrt eingehalten. Sollte sich die Situation verändern, wird die MPK weitere Schritte prüfen», teilt die Liegenschaftsbesitzerin auf Anfrage mit.