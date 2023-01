Schwimmsport Spatenstich für die Traglufthalle: Bald können die Spitzensportlerinnen der Region auch im Winter trainieren Nach sechs Jahren Planung konnte endlich der symbolische Baustart gefeiert werden. Mit der Traglufthalle über dem Freibad Suhr-Buchs-Gränichen wird auch ein politisches Zeichen gesetzt: Es ist das erste Mal, dass Gemeinden von Aarau Regio gemeinsam ein Projekt finanzieren.

Spatenstich für den Bau der Traglufthalle über dem 50-Meter-Freibadbecken in Suhr. Von links: Roland Häuptli (Geschäftsführer Swisslos-Sportfonds), Dunja Koch (Bauverwalterin Suhr), Monika Schenker (Gemeindepräsidentin Erlinsbach AG), Hanspeter Hilfiker (Stadtpräsident Aarau), Tobias Leuthard (Gemeindeammann Küttigen), Regina Heller (Gemeinderätin Gränichen), Reto Fischer (Gemeinderat Buchs), Oliver Krähenbühl (Gemeinderat Suhr), Willy Bolliger (Präsident Schwimmklub Aarefisch). Bild: Daniel Vizentini

Seit die Gemeindefusionen zum Zukunftsraum Aarau vor zwei Jahren gescheitert sind, heben einige Ortschaften der Region immer wieder die Zusammenarbeit als eine Art Allheilmittel für gemeindeübergreifende Herausforderungen hervor. In der Praxis aber gestaltet sich die Bereitschaft dazu nicht immer als hemmungsfrei.

Vor diesem Hintergrund kann die gemeinsame Umsetzung der Traglufthalle über dem grossen Freibadbecken in Suhr als kleiner Meilenstein für den Zusammenhalt in der Region gewertet werden. Auch wenn das definitive Aufgleisen des Projekts ganze sechs Jahre dauerte und auch wenn nur – aber immerhin – 8 von 17 Gemeinden des Verbands Aarau Regio sich an den Kosten dafür beteiligen. Es ist das erste Mal, dass der Verband ein Projekt gemeinsam finanziert.

Der Spatenstich von heute Freitag war demnach für die Beteiligten ein Grund zur Freude. «Es war mein erstes Projekt, als ich das Amt als Suhrer Gemeinderat antrat», sagte Oliver Krähenbühl. Als überregionales Projekt sei die Traglufthalle wichtig für den Spitzen- und Breitensport sowie die Schule. «Nun ist es wichtig, dass wir das Hallenbadkonzept möglichst bald anpacken.»

Dies bestätigte auch der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker: Es wird künftig ein Hallenbad mit 50-Meter-Schwimmbecken in der Region geben. Nebst der fast historischen Zusammenarbeit von Aarau Regio für die jetzige Zwischenlösung mit der Traglufthalle hob er auch «den ausserordentlich hohen Betrag» des Schwimmklubs Aarefisch hervor, der auf der Zielgeraden noch seine finanzielle Beteiligung von 100'000 auf 200'000 Franken verdoppelte, damit das Projekt nicht kurz vor Verwirklichung doch noch scheiterte.

Beim Badibistrot hängt bereits der Bauplan. Bild: Daniel Vizentini

Traglufthalle um einiges günstiger als neues Hallenbad

In der Tat ist der «Aarefisch» der grosse Motor hinter der Traglufthalle. Der Verein hatte das Projekt vor Jahren angestossen, das Gutachten dafür erstellen lassen und bezahlt. Präsident Willy Bolliger bekräftigte: Als nationaler Nachwuchsstützpunkt für Leistungssport müsse der Verein auf eine angemessene Infrastruktur zählen können, auch im Winter. Und ohne 50-Meter-Becken könne man nicht professionell trainieren.

Die Traglufthalle garantiere, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer der Region noch besser werden. Dazu gehören inzwischen weltbekannte Namen wie die Lenzburgerin Nora Meister, die erst kürzlich einen weiteren Weltrekord aufgestellt hat.

Zudem sei es nur sinnvoll, dass das bestehende Becken auch im Winter gebraucht werden könne, statt monatelang ungenutzt zu bleiben. Die Kosten dafür seien zudem relativ gering: Rund 3 Millionen Franken sind veranschlagt, wovon die Traglufthalle selbst laut ihm nur etwas über 500'000 Franken kosten wird. Die restlichen Baukosten betreffen vor allem die Garderoben, die winterfest gemacht werden müssen. Ein neues Hallenbad käme mit Kosten von bis zu 50 Millionen Franken um einiges teurer, so Willy Bolliger.

Suhr wird neu Hauptstandort

Mit über 45 Jahren Geschichte gehört der «Aarefisch» zu den zehn erfolgreichsten Schwimmklubs der Schweiz. Er zählt 300 Mitglieder, wovon 80 im Leistungssport tätig sind. Dazu werden auch absolute Trainerprofis engagiert. Insgesamt beschäftigt der Verein rund 30 Angestellte. In der Schwimmschule werden jedes Jahr 2500 Personen das Schwimmen beigebracht.

«Wir gehen davon aus, dass wir die Anzahl Mitglieder verdoppeln und die Wasserflächen verdreifachen können dank der Traglufthalle», sagte Willy Bolliger. Das Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen wird neu Hauptstandort des Vereins sowie des Argovia Aquatics Center. Das Hallenbad in der Aarauer Telli dadurch entlastet, so wie auch die Bäder in Entfelden oder Schönenwerd.

Dieses 50-Meter-Schwimmbecken soll im Winter mit einer Traglufthalle überdeckt werden. Bild: Daniel Vizentini

Aussenraum wird etwas verschönert

Zum Schluss erklärte die Suhrer Bauverwalterin Dunja Koch auch noch, dass nebst der Ertüchtigung Garderoben ein Raum gebaut wird, um die Traglufthalle im Sommer zu verstauen. Dadurch werden teure Ausgaben für Transport und externe Lagerung gespart. Dazu wird der Freiraum im Schwimmbad mit neuen Hecken und Bäumen aufgewertet.