Schul-Aufsicht «Hinweise auf Schwierigkeiten»: Probleme bei den Qualitätsanforderungen an der grössten Aargauer Schule Die Zusammenführung der Schulen Buchs, Rohr und Küttigen «braucht noch Zeit», sind sich Experten und Schulführung einig.

Die Ergebnisse einer Überprüfung zeigten, dass verbindliche Minimalstandards über alle Standorte fehlen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die kantonale Schulaufsicht hat die Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) überprüft. Nach einer ersten Analyse wurden an vier Standorten der grössten Aargauer Schule «Hinweise auf Schwierigkeiten» bei der «Erfüllung der minimalen Qualitätsanforderungen» festgestellt. Diese vier Standorte (Primarschulen Aare und Gönhard sowie Oberstufen Rohr und Küttigen) haben die Experten genauer unter die Lupe genommen.

Die Ergebnisse dieser vertieften Prüfung durch das Zentrum für Bildungsorganisation und Schulqualität der Fachhochschule Nordwestschweiz liegen nun vor. Für die Primar Aare und Rohr gibt es Entwarnung: Es bestehen zwar Schwierigkeiten im Bereich Arbeitsklima für Lehrpersonen, doch nicht so grosse, dass die minimalen Qualitätsanforderungen nicht erfüllt sind. Auch seien die Probleme erkannt und Verbesserungsmassnahmen eingeleitet worden. Indes: «Die Situation ist aus Sicht der Schulaufsicht labil», heisst es im Bericht.

Ob Küttingen die Oberstufe behalten kann, ist unklar

In Küttigen haben sich «die Schwierigkeiten im Bereich Schul- und Unterrichtsklima am Schulstandort Oberstufe Stock bestätigt». Es finde am 2019 in die KSAB eingegliederten Oberstufe keine systematische Personalführung und keine gesteuerte Unterrichtsentwicklung statt. «Das wirkt sich ungünstig auf die Lernbegleitung und -unterstützung von Schülerinnen und Schülern aus.» Und: «Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Schwierigkeiten auch mit der Grösse des Schulstandorts und dessen Zukunft zusammenhängen.»

Denn noch ist nicht klar, ob Küttigen die Oberstufe behalten kann, wenn Aarau in der Telli ein grosses neues Oberstufenzentrum baut. Auch die Tatsache, dass die eigenständige Primarschule und die der KSAB angegliederte Oberstufe am selben Standort vereint sind, sorgt für Probleme.

Im Gönhard haben sich laut Bericht «die Hinweise auf Schwierigkeiten im Bereich Arbeitsklima für Lehrpersonen teilweise bestätigt», so die Schulprüfer. Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten seien kaum schriftlich geregelt und würden ad hoc festgelegt. «Eine gezielte Steuerung der Schul- und Unterrichtsentwicklung ist nicht erkennbar. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Schwierigkeiten auch mit der Ressourcierung des Schulleitungspensums zusammenhängen.»

Verbindliche Minimalstandards fehlen

Die Experten kommen zum Schluss, dass gewisse Probleme für die ganze Kreisschule bezeichnend seien: «Es gibt wenig verbindliche Minimalstandards für die Steuerung der wichtigen Führungsprozesse auf Ebene Geschäftsleitung und teilweise auf Ebene Schulleitung, insbesondere Aufteilung der Rollen und Zuständigkeiten sowie der systematischen Personalführung», heisst es etwa. Und: «Es fehlen verbindliche Minimalstandards über alle Standorte in den Bereichen Qualitätsmanagement und zur Steuerung der Unterrichtsentwicklung.»

Die Schulaufsicht «geht davon aus, dass die Schulführung sich den defizitären Bereichen mit der notwendigen Aufmerksamkeit annimmt und eigenverantwortlich dafür sorgt, dass die Schwierigkeiten behoben und an allen Standorten die kantonalen Qualitätsanforderungen minimal erfüllt werden», heisst es weiter. Es wird im Schuljahr 2023/24 eine Nachkontrolle stattfinden.

In einer Mitteilung schreibt die KSAB, die Zusammenführung der Kreisschule brauche noch Zeit. Pandemiebedingt «mussten verschiedene Projekte zur Harmonisierung und zum Aufbau der neuen Strukturen zurückgestellt werden». Man wolle sich nun weiter verbessern und ein besonderes Augenmerk auf die kleinen Schulstandorte legen, die kleine Schulleitungs-Pensen haben. Im Gönhard wurde dieses sogar bereits erhöht.