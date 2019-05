Der eine oder andere Aarauer mag sich am Samstag über die Militärpräsenz in Aarau gewundert haben – sie lag daran, dass der Schweizerische Unteroffiziersverband seine 156. Delegiertenversammlung in der Kantonshauptstadt abhielt.

Für die Organisation und das Rahmenprogramm waren der Unteroffiziersverein ARGOVIS – die Aargauer Unteroffiziere – verantwortlich. Deren Präsident, Hptm Fredy Moll aus Erlinsbach SO, hatte den Tambourenverein Erlinsbach aufgeboten. «Eine Truppe, die die Tommeln beherrscht!», betonte Moll. «Das gibt es nicht nur am Basel Tattoo, die Erlinsbacher können das auch in Aarau bieten.»