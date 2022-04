Schweizer Spitzenkoch Daniel Humm bestätigt Beziehung zu Demi Moore Lange wurde darüber spekuliert, nun bestätigt der Schweizer Spitzenkoch Daniel Humm die Gerüchte: Er ist mit Hollywood-Star Demi Moore liiert.

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, nun bestätigt der Schweizer Spitzenkoch Daniel Humm (46) die Medienberichte. Er ist mit Hollywood-Star Demi Moore (59), liiert. «Ja, das ist so», bestätigt er im Interview mit SRF-Talkmaster Urs Gredig (51).

Der Schweizer Starkoch Daniel Humm bestätigt seine Beziehung mit Demi Moore (rechts). Hier auf dem Foto sind sie mit der Künstlerin Roni Horn zu sehen. zvg

Das Schweizer Fernsehen veröffentlichte schon vorab einen Clip mit den spannenden Neuigkeiten. Darin fragt Urs Gredig auch nach, wie es für Humm sei, jetzt als Privatperson in den Medien zu stehen, anstatt als einer der besten Köche der Welt. «Es gibt nur wenige Leute, die das verstehen und damit umgehen können», sagt er. «Und dadurch gibt es immer weniger Menschen, mit denen es wirklich funktionieren kann. Und im Moment funktioniert es.»

Humm wurde 1976 in Strengelbach geboren und arbeitet seit 2003 in den USA. Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat er das Eleven Madison Park zu einem der besten Restaurants des Landes gemacht.

Jetzt doppelt berühmt: Starkoch Daniel Humm.

Demi Moore war unter anderem bereits mit den Schauspielern Bruce Willis und Ashton Kutcher verheiratet. (has)