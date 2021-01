«Schwangere, die in Tränen ausbrechen»: Mac Baby darf ab Montag nur noch Bruchteil der Artikel verkaufen

Monika Meier, seit 16 Jahren Inhaberin des Babyfachgeschäfts Mac Baby in Buchs, muss ab Montag knapp 90 Prozent ihres Sortiments absperren. Keine Kinderwagen, keine Autoschalen, keine Babybetten darf sie mehr verkaufen, keine Stillutensilien, keine Babytragen. Aus Sicht des Bundesrats alles nicht systemrelevant, alles nicht Artikel des täglichen Bedarfs. Verkaufen darf Meier nur Babykleider, Babypflege und Babynahrung.

«Ich habe hier Schwangere, die aus lauter Verzweiflung in Tränen ausbrechen», sagt Monika Meier. Alle wollen noch vor dem Lockdown einen Kinderwagen aussuchen, die Auswahl an Babysitzen in echt studieren, das Kinderbett und eine Wickelkommode aussuchen. Da hilft es auch nicht, dass all diese Artikel online zu bestellen wären, sagt Meier. «Keine Schwangere will einen Buggy online bestellen, ohne je ausprobiert zu haben, wie er sich fährt, ohne jegliche Beratung.»

Für Aargau systemrelevant, für den Bund nicht

Neben ihrer Bürotür hat Monika Meier mehrere Zettel kleben. Zuoberst die Mitteilung des kantonalen Departements Gesundheit und Soziales: «Die Kantonsregierung hat festgestellt, dass Babycenter einen wesentlichen Beitrag zum täglichen Bedarf leisten», steht da, mitsamt der Erlaubnis, weiterhin offen zu haben. Darunter kleben die Bestimmungen des Bundesrats zu den Ausnahmen des Öffnungsverbots. Mit Leuchtstift hat sie angestrichen, was sie verkaufen darf: Windeln, Kleider, Essgeschirr, Pflegeprodukte.